당진 시작으로 인천·포항·순천 등 확대 노사 합동 현장점검·휴게시설 확충

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대제철 노사가 혹서기 온열질환 예방을 위해 손을 맞잡고 전국 사업장을 대상으로 안전관리 강화에 나선다.

현대제철은 지난달 30일 당진제철소에서 노사 공동으로 온열질환 예방 협약식을 개최했다고 1일 밝혔다. 이번 협약은 당진제철소를 시작으로 인천·포항·순천공장 등 국내 모든 사업장으로 확대될 예정이다.

협약에는 휴게시설 제공, 냉방시설 및 냉방용품 지원, 고열 작업 시 안전수칙 준수, 음료 제공, 비상시 응급조치 교육 등의 내용이 담겼다.

노사는 혹서기 동안 대규모 보수 현장과 고열 작업장을 중심으로 합동 점검을 실시한다. 휴게시설 운영 상태와 체감온도별 작업시간 준수 여부, 냉풍기 정상 작동 등을 집중 점검하고, 현장을 직접 방문해 음료를 제공하며 안전수칙도 안내할 계획이다.

현대제철은 5월부터 직책자와 협력사를 포함한 전 근로자를 대상으로 하루 두 차례 기상정보와 체감온도, 풍속, 강우량 등을 알림톡으로 제공하고 있다. 체감온도 계산기 앱을 함께 안내해 근로자가 적정 휴식시간을 스스로 관리할 수 있도록 지원하고 있다.

이와 함께 푸드트럭 형태의 음료 차량 운영, 식염포도당 지급, 온열질환 예방 안내책자 배포, 이동형·고정형 안전쉼터 확대 운영 등 다양한 예방 활동도 병행하고 있다. 앞으로는 냉감 작업복, 아이스 안전모 패드, 온열질환 예방 키트 등 개인보호장구도 현장에 추가 보급할 예정이다.

협약식에 참석한 노사 대표는 “혹서기 온열질환 예방을 포함해 안전보건 활동에는 노사의 구분이 없다”며 “사업장 내 모든 작업자가 안전하고 건강한 근무환경을 만들기 위해 함께 동참해 주길 바란다”고 입을 모았다.

한편, 현대제철은 최근 ‘제3차 HCORE 설루션 파트너십 공모’를 진행, 고객사와 함께 공사비 절감, 공기 단축, 시공 및 제작 효율성 저하 등 실제 건설 현장에서 겪는 문제점과 애로사항을 접수하고 실질적인 해결 방안을 모색하는 등 산업 환경 개선을 위해 다양한 활동을 이어가고 있다.