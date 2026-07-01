‘주주가치 제고’ 별도 주제로 신설

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대엘리베이터는 지속가능경영 성과와 중장기 추진 전략을 담은 ‘2025-2026 ESG(환경·사회·지배구조) 보고서’를 발간했다고 1일 밝혔다.

올해로 네 번째 발간된 보고서는 ESG 전 분야의 목표와 관리체계를 글로벌 기준에 맞춰 정비한 것이 특징이다. 정량 성과지표와 함께 이사회 중심의 ESG 관리 프로세스를 공개해 고객과 투자자 신뢰를 높이는 데 초점을 맞췄다.

특히 이번 보고서에는 ‘주주가치 제고’를 별도 주제로 신설했다. 그동안 추진해온 주주환원 정책과 거버넌스 개선 성과를 정리하고 향후 계획도 함께 제시하며 주주 친화 경영 의지를 강조했다.

환경 분야에서는 2030년까지 온실가스 배출량 42%, 2040년까지 70% 감축 목표를 제시했으며, 온실가스 관리 범위를 기존 별도 기준에서 연결 기준으로 확대했다.

사회 분야에서는 인권경영과 공급망 관리 체계를 강화했다. 독립적인 인권 고충처리 채널을 신설하고 중장기 인권경영 계획, 교육 및 영향평가를 추진한다. 협력사 ESG 리스크 평가와 고충처리 시스템도 구체화했다.

지배구조 분야에서는 이사회의 독립성과 전문성을 강화하고 주주환원 정책 및 거버넌스 개선 성과를 상세히 담았다.

현대엘리베이터 관계자는 “지속가능성은 기업 경쟁력과 투자자 신뢰를 좌우하는 핵심 요소”라며 “앞으로도 글로벌 표준에 부합하는 ESG 경영과 투명한 정보공개를 통해 주주 및 기업 가치 제고에 힘쓰겠다”고 말했다.

한편, 현대엘리베이터는 최근 사내 장애인합창단인 ‘오르락(樂)합창단 - 서울팀’을 출범, 기존 충주팀과 추가 선발한 서울팀 단원 20여 명을 더해 약 50명 규모로 확대 운영하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.