동국제강, 탄소 감축·지속가능경영 실현 노력 소개 동국씨엠, 글로벌 ESG이니셔티브 등급 획득

[헤럴드경제=서재근 기자] 동국제강그룹 철강사업법인 동국제강과 동국씨엠이 ‘2026년 지속가능경영보고서’를 발간했다고 1일 밝혔다.

양사는 보고서를 통해 대내외 이해관계자를 대상으로 회사 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 목표와 현황, 성과를 투명하게 공개했다. 이번 보고서는 연속성 있는 정보 제공을 위해 2025년도 활동 성과와 함께 2026년 상반기 현황을 포함했다.

동국제강은 ‘스틸 포 그린’을 슬로건으로 탄소 중립 달성을 위한 성과와 ESG 영역별 추진 현황을 담았다. 특히 비즈니스 부분에는 판매 포트폴리오 확대 성과와 함께 제조 혁신을 위한 ‘스마트 팩토리 4.0’ 추진 현황을 공개했다.

동국제강은 ESG 성과로 ▷탄소배출 감축 노력 ▷공급망 온실가스 배출량(Scope 3) 산정 및 제3자 검증 체계 구축을 내세웠다. 사회·지배구조 부분에서는 ▷가족친화기업 인증 취득 ▷동반성장 펀드 조성 ▷주주 친화 배당 정책 수립 등을 공개했다. 동국제강은 2025 한국ESG기준원(KCGS) 기업 평가에서 통합 A등급을 획득한 바 있다.

동국씨엠은 ‘클린 무브, 그린 스틸’을 슬로건으로 전사적 ESG 책임경영 체계 정착에 대한 내용을 담았다. 글로벌 보호무역주의 확산 및 탄소국경조정제도(CBAM) 본격화 등 급변하는 통상 환경에 선제 대응하기 위한 실질적 규제 방어 성과를 강조했다.

특히 동국씨엠은 글로벌 ESG 이니셔티브 공식 검증 성과를 최초로 공개했다. 주요 내용으로 ▷탄소정보공개프로젝트(CDP) 등급 획득 및 에코바디스(EcoVadis) 메달 수훈, ▷아주스틸 인수를 통한 사업 경쟁력 강화 ▷자연자본 재무 정보 공개(TNFD) 가이드라인 도입 등을 포함했다.

한편, 동국제강그룹은 최근 그룹 산하 송원문화재단의 장학사업을 기존 이공계 학생에서 미래 건축 전문가로 확대하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.