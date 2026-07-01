야구 경기중 5·18 운동 폄훼 논란 커 학생 선수·학부모도 방문 사과 논의 광주제일고 측 “받아들일 마음 아니다”

[헤럴드경제=김용재 기자] 배재고등학교 교사들이 고교야구 경기 중 5·18 광주민주화운동을 폄훼했다는 논란을 일으킨 학생 선수들을 대신해 광주제일고등학교를 찾아 사과하기로 했으나 무산됐다.

1일 교육계에 따르면 배재고 교사 등 교직원들은 이날 오전 광주일고를 방문해 사과의 뜻을 전할 예정이었으나 광주일고 측이 거절한 것으로 파악됐다.

광주제일고 측은 ‘마음의 준비가 되지 않은 상황’이라면서 만남을 거절했다. 광주제일고 측은 “현재 우리 학생들은 사과를 받아들일 만한 마음의 준비가 되지 않았다”며 “방문은 재고해 달라”고 요청했다.

이를 두고 서울시교육청은 “광주일고 학생들의 심리적 안정을 최우선으로 존중한다. 학교와 협의해 향후 방문 일정을 조율해 나가겠다”고 언급했다.

앞서 배재고 야구부 일부 학생 선수들은 최근 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주일고와의 경기 도중 상대 더그아웃을 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”라는 구호를 외쳤다. 이 과정에서 한 학생은 “탱크 데이”라고 크게 외친 것으로 파악됐다.

이를 두고 5·18 민주화운동 당시 계엄군의 진압과 관련된 표현을 연상시킨다는 점에서 해당 구호는 광주 지역과 5·18 피해자들을 조롱한 것 아니냐는 비판을 받았다.

배재고 자체 조사에서 학생들은 야구부원 1명이 기존 응원 구호에 ‘스타벅스’를 넣어 개사한 구호를 먼저 외쳤고 다른 학생들이 우발적으로 따라 불렀다는 취지로 설명한 것으로 전해진다.

배재고는 사회관계망서비스(SNS)에 사과문을 게시했고 서울시교육청도 사안 조사에 착수했으나 논란은 교육계를 넘어 5·18 관련 단체와 교원단체로 확산하고 있다.

5·18 3단체인 유족회·부상자회·공로자회와 5·18기념재단은 일제히 비판 성명을 냈다. 교원단체들도 역사 왜곡과 이른바 ‘극우 놀이 문화’에 대한 범정부적 대책 마련을 촉구하고 있다.

이규연 광주일고 교장은 대한야구소프트볼협회(KBSA)에 항의서한을 보냈다. 이 사안은 스포츠공정위원회에 회부됐다.