서라운드 뷰 모니터 등 고객 선호 사양 기본화 트림 추가 엔트리 트림 사양 최적화로 가격 250만원 조정 타스만 오픈베드, 3면 개폐 적재함 적용

[헤럴드경제=서재근 기자] 기아가 정통 픽업 타스만의 연식변경 모델 ‘The 2027 타스만(이하 2027 타스만)’과 ‘더 기아 타스만 오픈베드(이하 타스만 오픈베드)’의 계약을 시작한다고 1일 밝혔다.

기아는 2027 타스만에 다양한 고객 선호 사양을 기본화한 ‘베스트 셀렉션’ 트림을 새롭게 선보였다.

신규 트림 베스트 셀렉션은 기존 ‘어드벤처’ 트림을 기반으로 ▷서라운드 뷰 모니터 ▷원격 스마트 주차 보조 ▷디지털키 2 ▷100W C타입 USB 단자 등 고객 만족도가 높은 최신 편의 사양과 전자식 4WD 시스템, 차동기어 잠금장치, 터레인 모드가 기본 적용됐다.

특히, 기아는 더 많은 고객이 타스만을 선택할 수 있도록 2027 타스만의 엔트리 트림 ‘다이내믹’의 사양 최적화로 가격을 250만원 조정해 고객의 구매 부담을 낮췄다.

아울러 기존 어드벤처 트림부터 선택할 수 있었던 ▷사이드 스텝 ▷베드커버 패키지 ▷스포츠바 패키지 등 기아 순정 액세서리를 다이내믹 트림까지 확대 운영해 고객의 사용 목적에 맞게 타스만을 구성할 수 있도록 했다.

2027 타스만의 가격은 ▷다이내믹 3500만원 ▷어드벤처 4120만원 ▷베스트 셀렉션 4350만원 ▷익스트림 4505만원 ▷X-Pro 5255만원이다.

이날 새롭게 공개된 타스만 오픈베드는 3면 개폐가 가능한 적재함과 최대 적재 중량 1톤을 확보해 뛰어난 활용성을 갖춘 특화 모델이다.

기아는 타스만 오픈베드에 가솔린 2.5 터보 엔진을 적용해 여유로운 동력 성능을 바탕으로 험로 주행 능력을 확보했다. 또한 ▷내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤 ▷ccNC 기반 파노라믹 와이드 디스플레이 ▷열선·통풍 시트 등 첨단 주행 보조 시스템과 다양한 편의사양도 대거 적용했다.

타스만 오픈베드는 단일 트림으로 운영되며 가격은 3399만원이다.

기아 관계자는 “2027년형 타스만은 고객 선호도가 높은 편의 사양을 대폭 확대 적용하고 트림 선택 폭을 넓혀 픽업의 매력을 더욱 다양하게 전달할 수 있는 모델”이라며 “특히 타스만 오픈베드는 험준한 지형을 수시로 오가는 도서·산간 작업 현장은 물론, 교외 및 지방의 소상공인에게도 활용도와 경제성을 동시에 충족시키는 최적의 선택지가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 기아 첫 정통 픽업 타스만은 올해 1~5월 국내 시장에서 모두 1656가 팔렸다.