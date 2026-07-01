홍명보 감독 지도자 자격증 취득 의혹

[헤럴드경제=정석준 기자] 진종오 국민의힘 의원은 1일 대한축구협회에 대해 “‘회장 선출 관련해서 불법적으로 선거인단을 구축한 영상이 있다’라는 제보를 받았다”고 밝혔다.

진 의원은 이날 MBC라디오에 출연해 “비리제보센터는 그 전부터 운영하고 있었다. 꼭 축구뿐만이 아니라 문화·예술 관련해서 모든 것 관련해서 모니터링하고 관심 갖고 있었다”며 이같이 말했다.

진 의원은 “간선제로 회장을 선출하다 보니까 선거인단을 구성하는데 구성하는 것 자체가 불법적으로 자기들 입맛에 맞게 했다는 영상이 있다는 제보를 받아서 자료를 받으려고 지금 준비하고 있다”고 설명했다.

다만, “물론 지금 현재로서는 일방적 제보이기 때문에 사실로 단정을 할 수는 없다”면서도 “회장 자체가 이미 축협이 회장 체제로 모든 게 카르텔이 형성되어 있었다라는 것을 확인시켜주는 상황”이라고 덧붙였다.

이어 “일단은 회장과 축협 자체의 수뇌부들이 모두 전원 사퇴하는 게 저는 맞다고 보고 본다”며 “은퇴 직전에 정몽규 회장께서 직선제 회장 투표 방식을 빠르게 대한체육회와 협의해서 개정한 후에 사퇴하시는 게 다음 다가오는 아시안게임이라든지 아시안컵까지 대한민국 축구가 원활한 경기를 할 수 있게 도움을 주고 마지막으로 은퇴하시는 게 맞다”고 말했다.

홍명보 감독 지도자 자격증 취득 과정에 대해서도 의혹을 제기했다. 진 의원은 “아시아축구연맹에서 발급받은 P급 지도자 자격증이 있는데 그 자격증 자체가 보통 일반 자격증을 획득하려고 하는 분들이 최소 4~5년 이상 걸린다고 하고 있다”며 “(홍명보 감독은) 현안질의 때 3년인가, 2년 반 만에 획득했다고 들었다. 이수해야 될 시간이 있고 한데 그 자체가 어떻게 이루어졌는지 국민들한테 밝히고 싶어서 제가 요청했던 부분이었다”고 주장했다.