1일, 유튜브·SNS 등 통해 티저 영상 공개 새로운 폼팩터 추가, 이용자 선택권 확대

[헤럴드경제=고재우 기자] 삼성전자가 기존 폴드, 플립에 이어 ‘와이드 폴드’ 출시를 공식화했다. 기존 폼팩터에 새로운 선택지를 더해 이용자 경험을 확대하고, 인공지능(AI) 시대 폴더블폰 경험의 폭도 확장할 방침이다.

삼성전자는 8세대 폴더블폰의 라인업에 대한 새로운 방향성을 담은 영상을 1일 공개했다.

삼성전자 글로벌 공식 인스타그램, 유튜브 등 계정에 공개한 8세대 폴더블 티저 영상은 길쭉한 초콜릿을 부러뜨리거나, 스티커 사진을 찢는 등 일상의 소재를 통해 새로운 폴더블폰의 특정 비율과 형태를 보여줬다.

특히 기존 폼팩터의 핵심 경험을 한층 강화하는 동시에 ‘새로운 선택지’를 더해 경험의 폭을 확대할 것이라는 의미가 담겼다. 폴드, 플립에 이어 와이드 폴드 출시를 예고한 것이다.

세부적으로 삼성전자는 폴드의 성능을 한층 강화하고, 플립의 독창적인 사용성을 고도화할 것이라고 밝혔다. ▷더 넓고 ▷더 자연스러우며 ▷더 몰입감 있는 경험 등을 제공하고, 이용자에게 ‘새로운 선택지’를 제공한다는 것이다.

단순히 제품 수를 늘리는 것이 아니라, 7세대 동안 쌓아온 기술과 사용자 이해를 바탕으로 AI 시대에 맞춰 폴더블 경험의 폭을 한층 넓히는 일이라고 설명했다. 특히 8세대 폴더블폰 라인업은 ‘왜 폴더블인가’를 넘어 ‘나에게 맞는 폴더블은 무엇인가’라는 질문에 답하는 것이라고 부연했다.

이를 통해 삼성전자는 폴더블 카테고리의 새로운 기준을 제시하고, 카테고리의 다음 성장을 이끌어갈 예정이다.

삼성전자에 따르면 이번 라인업 확장은 7세대에 걸쳐 축적된 폴더블 기술 리더십, 소비자 인사이트 등을 바탕으로 추진됐다.

지난 2018년 첫 번째 ‘갤럭시 폴드’를 선보인 이후, 삼성전자는 폴더블 카테고리를 지속적으로 개척해 왔다. 폴더블 시장에서 삼성전자는 갤럭시 Z 폴드와 갤럭시 Z 플립이라는 두 가지 제품을 선보였다.

갤럭시 Z 폴드는 대화면을 기반으로 한 멀티태스킹과 생산성을 강조한 제품이다. 갤럭시 Z 플립은 콤팩트한 휴대성과 개성이 부각됐다. 7세대에 걸친 폴더블 혁신은 폴드와 플립 등 두 축의 완성도를 높여온 과정이라는 게 업계의 평가다.