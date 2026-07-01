이달의 수산물 민어·전복…여름철 대표 보양식 선정 어촌여행지는 안산 종현마을·울진 구산마을 해양생물 산호해마·등대 월미빛등대·무인도서 먹도 선정

[헤럴드경제=김선국 기자] 민어와 전복이 7월의 대표 수산물로 선정됐다. 본격적인 여름 휴가철을 맞아 어촌여행지로는 경기 안산 종현마을과 경북 울진 구산마을이 이름을 올렸다.

해양수산부는 1일 7월의 수산물과 어촌여행지, 해양생물, 등대, 무인도서를 선정해 발표했다.

이달의 수산물로 선정된 민어는 여름철 대표 보양식으로 꼽힌다. 비린내가 적고 살이 부드러우면서도 탄력이 있어 회와 구이, 조림 등 다양한 요리로 즐길 수 있다. 전복 역시 대표적인 보양 수산물이다. 마그네슘과 타우린이 풍부해 전복죽과 구이, 찜 등으로 많이 소비된다.

7월 어촌여행지에는 경기 안산시 종현마을과 경북 울진군 구산마을이 선정됐다. 종현마을에서는 갯벌 조개잡기와 갯벌 썰매, 맨손 물고기잡이 등 다양한 체험을 즐길 수 있다. 대부해솔길과 구봉도 낙조 전망대도 가까워 서해 낙조를 함께 감상하기 좋다.

울진 구산마을은 투명보트와 통발, 조개잡이, 낚시 등 다양한 해양 체험을 운영한다. 구산해수욕장과 대풍헌, 수토문화체험관 등 역사·문화 관광지를 함께 둘러볼 수 있으며, 문어와 미역 등 제철 해산물도 맛볼 수 있다.

이달의 해양생물에는 산호해마가 선정됐다. 국내에 서식하는 해마 가운데 가장 작은 종으로 여름철 번식이 활발하며, 수컷이 새끼를 낳는 독특한 번식 습성을 갖고 있다. 세계자연보전연맹(IUCN)은 산호해마를 멸종위기 ‘취약(VU)’ 등급으로 분류하고 있다.

이달의 등대는 인천 중구 월미도에 있는 인천항갑문 북방파제등대(월미빛등대)가 선정됐다. 올해 새 단장을 마친 이 등대는 갑문을 오가는 선박의 안전 항해를 돕는 역할을 하고 있으며, 귀신고래를 주제로 한 미디어파사드도 운영하고 있다.

이달의 무인도서에는 인천 옹진군 덕적면의 먹도가 이름을 올렸다. 덕적도 남쪽 약 1㎞에 위치한 먹도는 해안 절벽과 해안동굴 등 다양한 지질 경관을 갖춘 준보전무인도서로, 소나무 숲과 검은머리물떼새 등 다양한 생물이 서식하고 있다.

해수부 관계자는 “이달의 수산물과 어촌여행지 등을 통해 국민들이 우리 바다와 수산물의 매력을 더욱 가까이에서 즐기길 바란다”고 말했다.