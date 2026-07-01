[헤럴드경제=정찬수 기자] 영원무역그룹이 ESG(환경·사회·지배구조) 주요 활동과 성과를 담은 ‘2025 지속가능경영보고서(사진)’를 발간했다고 1일 밝혔다.

보고서는 글로벌 보고 이니셔티브(GRI) 스탠다드 2021, 기후 관련 재무정보 공개 태스크포스(TCFD) 등 글로벌 공시 기준을 반영했다.

환경 부문에서는 기후변화 대응과 재생에너지 전환 노력을 소개했다. 회사는 지난해 재활용 소재를 활용한 친환경 제품 생산과 신소재 개발을 확대했다. 해외 생산 기지를 중심으로 태양광 설비 발전 투자도 늘렸다. 올해까지 약 71메가와트피크(MWp) 규모의 설비를 구축할 계획이다.

사회 측면에서는 지역사회 투자 성과를 다뤘다. 방글라데시 친환경 공단(KEPZ) 내 메디컬 단지가 대표적이다. 현재 약 100병상 규모 종합병원과 간호대학을 운영 중이다. 2027년까지 종합병원을 약 500병상 규모로 확대하고 의과대학까지 갖출 계획이다. 2027년 약 800명 정원의 섬유·패션 전문 대학 건립 목표도 담았다.

지배구조 분야에서는 주주가치 제고와 리스크 관리 체계 고도화 노력을 강조했다. 영원무역은 기업가치 향상 계획을 수립·공시하고 중장기 성장 전략을 공유했다. 성래은 영원무역그룹 부회장은 “지속가능한 미래를 함께 만드는 기업이 되기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.