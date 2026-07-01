30일 협약식…KCC 이상민 감독·허웅 선수 참석

[헤럴드경제=정찬수 기자] 형지엘리트의 스포츠 브랜드 윌비플레이가 프로농구 구단 ‘부산 KCC 이지스’와 스폰서십 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

협약식은 지난 30일 인천 송도 형지글로벌패션복합센터에서 진행됐다. 최준호 형지엘리트 대표이사를 비롯해 KCC 이지스 이상민 감독·허웅 선수 등 양측 주요 관계자들이 참석했다.

윌비플레이는 KCC 이지스 선수단이 착용할 유니폼과 의류·용품 등을 공급한다. 역동적인 움직임이 많은 농구 종목의 특성에 맞춰 활동성을 극대화한 고기능성 유니폼을 제공할 계획이다.

윌비플레이는 그동안 야구·축구·e스포츠 등 다양한 프로 스포츠 종목에서 선수단 후원 및 상품화 사업을 전개해왔다. FC 바르셀로나의 공식 라이선스를 활용한 패션 브랜드 ‘바르사(Barça)’ 론칭, KBO와 협력한 ‘1982DDM 프로젝트’로 레트로 유니폼을 출시하는 등 차별화된 기획력을 선보였다.

형지엘리트 관계자는 “여러 종목에서 인정받은 유니폼 제작 노하우와 제품 경쟁력을 바탕으로 선수단이 최고의 기량을 펼칠 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.