‘썸머 베케이션 페스티벌’ 7월 한 달 진행 구매 고객 5명에 적립금 100만 원 추첨 지급 라이브·빅적립데이·100원 래플 등 모바일 행사 집중

[헤럴드경제=홍석희 기자] 홈앤쇼핑은 7월 한 달간 쇼핑 행사 ‘썸머 베케이션 페스티벌’을 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 행사는 여름 휴가철과 고물가 소비 환경을 겨냥해 적립금과 모바일 구매 혜택을 확대한 것이 특징이다. TV홈쇼핑 업계가 송출수수료 부담과 이커머스 경쟁 속에 모바일 앱 중심의 고객 접점 확대에 나서는 가운데, 홈앤쇼핑도 7월 프로모션을 모바일 혜택 위주로 구성했다.

홈앤쇼핑은 7월 1일부터 31일까지 행사 기간 내 구매 고객 중 추첨을 통해 총 5명에게 각각 홈앤쇼핑 적립금 100만 원을 지급한다.

기간별 적립 행사도 진행된다. 7월 8일부터 12일까지는 전 상품 구매 고객을 대상으로 ‘썸머 홈캉스 적립혜택’을 운영한다. 모바일 앱에서 ‘적립금 신청하기’ 이벤트 신청을 완료하면 누적 실결제 금액에 따라 추가 적립금을 받을 수 있다.

홈앤쇼핑 관계자는 “고객들이 집에서도 부담을 낮춘 쇼핑을 즐길 수 있도록 적립 혜택과 참여형 이벤트를 함께 마련했다”고 말했다.