생산성과 워라밸 함께 높이는 근로시간 단축 방안 논의 관광서비스업 중심 제주 특성 반영한 일터혁신 모색

[헤럴드경제=김용훈 기자] 노사발전재단이 제주지역 노사정과 함께 실노동시간 단축을 통한 생산성 향상과 일·생활 균형(워라밸) 확산 방안을 논의하는 자리를 마련했다.

노사발전재단은 1일 제주지방노동위원회와 공동으로 제주아스타호텔에서 ‘실노동시간 단축, 노사상생의 해법’을 주제로 7월 제주노동포럼을 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼은 단순히 근로시간을 줄이는 데 그치지 않고 일하는 방식을 개선해 기업의 생산성과 근로자의 워라밸을 동시에 높일 수 있는 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 현장 중심의 실질적인 노동시간 단축 방안과 지역 특성을 반영한 일터혁신 방안이 주요 논의 대상이다.

발제는 배규식 전 한국노동연구원장이자 실노동시간 단축 로드맵 추진단장이 맡아 현장 중심의 유연한 노동시간 단축 로드맵을 제시했다. 이어 제주지방노동위원회 노사공익위원을 비롯해 한국노총, 제주경영자총협회, 광주지방노동청 제주노동기준조사센터, 제주특별자치도 노동일자리과, 제주노사민정협의회, 제주노동권익센터 등 지역 노사민정 관계자들이 토론에 참여해 제주형 해법을 논의했다.

박종필 노사발전재단 사무총장은 “실노동시간 단축은 일하는 방식의 변화를 통해 기업의 생산성을 높이고 노동자에게는 워라밸을 제공하는 노사상생의 출발점”이라며 “관광서비스업 비중이 높은 제주지역 특성에 맞는 일터혁신이 현장에 안착할 수 있도록 지역 노사민정과 긴밀히 협력하겠다”고 말했다.