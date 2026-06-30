[헤럴드경제=이원율 기자]한국 축구대표팀 ‘캡틴’ 손흥민(33·LAFC)이 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출 실패를 놓고 심경을 올린 글에 대해 위로 행렬이 이어지고 있다.

손흥민은 30일 오전 자신의 인스타그램 계정에 “가장 먼저 대한민국 국민 여러분과 축구를 사랑해주시는 팬분들께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다”며 긴 글을 올린 바 있다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 이 글에 “힘내세요, 쏘니”라며 “우리들의 영원한 캡틴 손흥민 선수를 포함해 모든 국가대표 선수들은 언제나 늘 그랬듯 최선을 다했다. 자랑스럽다. 응원한다”는 댓글을 올렸다.

배우 이시언은 박수 이모티콘과 함께 “고생하셨습니다”는 글을 달았다. 배우 안혜경도 “항상 응원합니다”, 박슬기도 “속상한 마음으로 축구팬들을 먼저 생각했을 쏘니를 생각하니 눈물이 난다”며 “진짜 얼마나 많은 준비를 했고 많은 생각 끝에 오른 무대일지 감도 오지 않는다”는 글을 남겼다.

표창원은 “언제나 한결같은 태도와 마음으로 최선을 다하는 캡틴 손흥민 선수, 팬으로서 언제나 한결같은 마음으로 응원한다”며 “그동안 주신 감격과 감동과 기쁨만으로도, 팬으로서 대한민국 국민으로서 평생 감사드리고 응원하기에 충분하고도 남는다”는 반응을 보였다.

이 밖에도 많은 누리꾼들이 “응원한다”, “자책하지 말라”, “고생했다”는 글로 손흥민을 응원했다. 손흥민이 올린 글에 ‘하트’는 123만개, 댓글은 3만개가 찍혔다.

손흥민은 이번 글에서 “저 역시 축구를 사랑하는 사람으로서, 만약 이런 경기를 지켜봤다면 정말 안타깝고, 답답하고, 힘들었을 것”이라며 “그렇기에 죄송하다는 말 한마디로는 감히 팬분들의 실망과 상처를 담아낼 수 없을 것 같아 그 말씀을 드리는 것조차 턱없이 부족하게 느껴진다”고 했다.

손흥민은 “솔직히 말하면 지금도 이 현실을 받아들이기가 쉽지 않다”며 “저보다 훨씬 더 큰 실망과 상처를 안고 계실 팬분을 생각하면 제 마음을 이야기하는 것조차 조심스럽지만, 팬분들이 느끼시는 마음도 제 마음과 크게 다르지 않을 것이라고 생각한다”고 했다.

손흥민은 “저는 다시 제 자리에서 최선을 다하겠다”며 “다시 여러분들에게 즐거움을 드릴 수 있도록 죽기 살기로 달려보겠다. 팬분들과 했던 약속은 절대 잊지 않았다”고 했다.

한편 이번 월드컵에서 조별리그를 통과하지 못한 축구 국가대표팀의 홍명보 감독과 일부 선수가 이날 오전 인천국제공항을 통해 입국했다.

2022 카타르 대회에 이어 2회 연속 원정 월드컵 16강에 도전한 한국은 조별리그에서 1승 2패로 승점 3을 기록, A조 3위를 차지했다.

조 3위 12팀 간 경쟁에서는 10위로 밀려 32강 토너먼트에 오르지 못했다. 참가국이 48개로 확대된 이번 대회에서 한국의 최종 순위는 34위였다. 순위로만 보면 월드컵 참가 역사상 가장 좋지 않은 숫자다.

남아공전에서 졸전 끝에 예상하지 못한 패배를 당한 홍 감독과 대표팀, 대한축구협회를 향한 비판이 강해지면서 귀국 현장에는 만일의 상황을 대비하기 위해 경찰관이 배치되기도 했다.