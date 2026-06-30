약870평 규모, 감정가액 922억원 “인근 시세보다 비싸다고 본 듯” 지난 3월 유찰 후 또 주인 못찾아

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 마포구 상암 디지털미디어시티(DMC) 홍보관용지(D4)가 2차 입찰에서 도 유찰된 것으로 확인됐다.

30일 헤럴드경제의 취재를 종합하면 지난달 28일부터 이달 26일까지 진행된 DMC 홍보관용지 입찰은 응찰자가 없어 유찰됐다. 지난 3월에 이은 두번째 유찰이다.

홍보관 용지는 2874㎡(약870평) 규모다. 입지는 DMS(Digital Media Street) 시작점이자 DMC 문화공원과 맞닿아 있어 중심부로 꼽힌다. 용적률 최대 800%, 높이 60m까지 개발이 가능하다. 이 부지의 감정평가액은 922억원으로 책정됐다. 입찰은 감정평가액 이상 최고가 입찰자를 낙찰자로 선정하는 방식으로 진행됐다. 서울시 관계자는 “민간 사업자들이 D4 부지 감정평가액 평당 가액을 평당 5000만원~6000만원 정도의 인근 시세보다 비싸, 사업성이 없다고 본 것 같다”고 말했다.

서울시는 지난해 12월 4일 지구단위계획 변경 고시를 통해 D4 부지에 대한 지정용도를 폐지한 뒤 첫 민간 공급에 나섰다. 용도 제한 없이 다양한 상업·업무 기능을 수용할 수 있도록 공급조건을 완화했다. 당시 서울시는 “DMC의 중심 입지에 걸맞게, 개방성과 공공성을 갖춘 상징적인 건축물이 들어서 DMC 전반의 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다. 시는 지난해 12월 26일부터 올해 3월 26일까지 D4에 대한 공개 입찰을 진행했지만, 투자수요를 찾지는 못했다.

이번 공급은 1차 때보다 조건이 완화된 것이다. 시는 1차 공급이 유찰된 이후 부동산 개발업계 의견과 시장 여건을 반영해 공급 조건을 완화하고, 민간의 개발 자율성을 확대했다. 홍보관용지 서측 경계 이격 기준을 ‘15m 이상’에서 ‘충분한 거리’로, 저층부 개방 기준을 ‘3개층 이상’에서 ‘개방성을 확보할 수 있는 수준’으로 조정했다. 수치로 고정된 기준 대신 설계 취지와 공간 맥락을 반영한 기준을 적용해, 건축 설계의 폭을 넓혔다. 개발기한은 교육·첨단용지와 마찬가지로 ‘착공 후 5년 이내’로 연장했다.

서울시 관계자는 “사업성을 높이기 위해 조건을 완화했지만, 투자 결정에 결정적인 영향을 미치지는 못한 것 같다”며 “법령상 기존 조건 그대로 입찰을 한차례 더 할 수 있다. 다만 재매각 공고 여부에 대해서는 내부 협의가 필요하다”고 말했다.

홍보관용지 유찰로 매각공고 중인 교육·첨단용지(D2-1) 낙찰 여부도 안개속이다. 교육·첨단용지(D2-1)의면적은 총 7526㎡(약 2276평)이다. 해당 용지는 일반상업지역으로 용적률은 최대 800%까지, 건축 가능 높이는 최대 86m까지 허용된다. 용지공급 기준가격 2068억원이다. 이 부지는 경쟁입찰이 아닌 사업계획서를 평가하는 공모 방식으로 진행된다. 사업계획서 제출기한은 8월 25일까지다. 아직까지 제출된 사업계획서는 없다.