[헤럴드경제=도현정 기자] 미국의 투자은행(IB) 제퍼리스가 올해 하반기에도 메모리 가격 급등세가 지속, 3분기와 4분기에 전분기 대비 30~50% 상승할 것이라 전망했다.

미국 정보기술(IT) 전문매체 Wccf테크는 29일(현지시간) 제퍼리스가 최근 발간한 보고서를 인용해 D램·낸드플래시 가격이 전분기 대비 기준으로 3분기에는 40∼50%, 4분기에는 30∼40% 각각 오를 것이라 보도했다. 제퍼리스는 이에 더해 메모리 가격이 다음해에도 올해보다 40∼45% 상승할 것이라 예상했다.

메모리 가격 급등세는 다음해까지 이어지다 2028년에는 변곡점을 맞을 수 있다는게 제퍼리스의 전망이다. 오는 2028년에는 신규 공급이 10~15% 증가하면서 평균판매단가(ASP)가 하락할 가능성이 있다는 것이다.

메모리의 평균판매단가가 급등하는 배경에는 대규모 인공지능(AI) 데이터센터를 운영하는 기업들의 물량 선점 공세가 있다. 제퍼리스는 현재 전체 메모리 생산량의 50%가 메모리 제조사와 상위권 빅테크 기업들 간 장기공급계약(LTA)으로 묶여있다고 전했다.

장기공급 계약으로 묶여있는 메모리 거래는 마이크론이 체결한 16건의 전략적고객계약(SCA)이 대표적이다. 이 계약에는 올해부터 오는 2030년까지를 포괄하는 ‘매입 의무’ 조항이 들어있다. 대규모 데이터센터 운영 기업들이 장기공급계약 물량으로 메모리 공급을 ‘선점’하면, 그만큼 소비자 제품에 쓰이는 메모리는 더욱 품귀현상을 빚게 된다. 제퍼리스는 장기공급계약 비중이 70%까지 높아지면 PC·노트북·스마트폰 등 소비자 제품용 메모리 공급은 더욱 빠듯해진다고 지적했다.

제퍼리스는 중국 메모리 업체들이 뛰어들고 있지만, 품귀 현상을 진정시킬만큼 유의미한 결과를 낳지는 못할 것이라 봤다. 대표적인 중국 메모리 기업 창신메모리(CXMT)만 해도 D램 기술 수준이 글로벌 선두권 대비 1.5∼2세대 뒤처져 있어 다음해까지는 글로벌 메모리 시장의 판도에 영향을 미치지 않을 것이라는 분석이다. 단, 오는 2028년부터는 중국 업체들의 공급 확대가 변수가 될 수 있다고 전망했다.

이 같은 전망은 마이크론의 올해 3분기(3∼5월) 실적에서도 확인할 수 있다. 마이크론은 이번 3분기에 지난해 같은 기간보다 346% 늘어난 415억달러(약 604조원)의 매출을 냈다. 이는 D램 가격이 전분기 보다 60% 이상, 낸드플래시 가격은 80% 이상 급등했기 때문이다. 마이크론은 오는 4분기 매출 가이던스로 500억달러를 내다봤다.

산자이 메로트라 마이크론 최고경영자(CEO)는 “중기적으로 고객 수요의 50∼67%만 충족 가능하다”고 언급하기도 했다. 품귀 현상을 진정시킬 만큼 신규 공급이 의미 있게 확대되는 시점은 아이다호 신규 팹까지 가동할 수 있는 2028년 이후를 제시했다.

올해 메모리 가격 급등이 계속될 것이라는 전망은 다른 기관에서도 공통적으로 내놓고 있다. 시장조사업체 가트너는 올해 말까지 D램·SSD(솔리드 스테이트 드라이브) 가격이 합산 130% 급등할 것이라 전망했다. 이로 인해 PC 평균 가격이 17% 오르고 글로벌 PC 출하량이 10.4% 감소할 것이라는 예상도 내놨다. 대만의 시장조사업체 트렌드포스 역시 PC D램 계약 가격이 오는 3·4분기에도 추가 상승세를 이어갈 것이라 밝혔다.