154억 들여 산책로·전망대 등 조성 해변서 일출·일몰, 공연·놀이도 즐겨

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시 북구 강동해변이 바다를 따라 산책을 하며 야간 관광을 즐길 수 있는 해안공원으로 거듭나 동해안의 새로운 관광 명소로 떠오르고 있다.

울산시는 ‘강동해안공원 조성사업’이 문화체육관광부의 ‘남부권 광역관광 개발사업’에 선정돼 국비 26억원과 시비 128억원 등 154억원을 들여 지난 2024년 12월 공사에 들어가 1년 6개월 만에 사업을 완료하고 7월부터 시민들에게 개방한다.

강동해안공원은 ▷650m의 산책로와 바다를 조망하며 휴식을 취할 수 있는 무장애 계단형 스탠드 ▷동해안의 일출과 일몰을 감상할 수 있도록 고래 형상의 전망 공간으로 꾸민 1405㎡ 면적의 고래광장 ▷공연·놀이 공간인 1157㎡ 면적의 몽돌광장이 들어섰다.

또 아름다운 동해 밤바다의 파도소리를 들으며 색다른 야간 경관을 즐길 수 있도록 해안산책로 바닥에는 낮 동안 태양광을 흡수한 뒤 밤에 빛을 내는 축광석으로 포장했다. 이에 따라 밤이면 산책로에 별들이 내려앉은 것처럼 연출돼 마치 은하수 길을 걷는 듯한 기분을 느낄 수 있다.

강동해안공원에는 관광 기반시설도 확충된다. 울산 북구는 기존 몽돌북카페 리모델링 계획을 변경해 20억원을 들여 연면적 273㎡ 규모의 ‘여행자 안내쉼터(트래블 라운지)’를 내년에 완공할 예정이다. 이 시설은 관광객과 시민들에게 휴식 공간과 관광 정보를 제공하는 역할을 맡게 된다.

울산시는 이번에 조성한 강동해안공원과 함께 강동관광단지 내 민간 휴양지, 외곽순환고속도로 등 주변 개발사업이 완료되면 강동해변 일대가 남부권 광역관광지로서 커다란 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

울산시 관계자는 “강동해안공원에 축제 등 관광 콘텐츠도 가미해 동해안권 대표 관광지로 육성해 나갈 계획”이라고 밝혔다.