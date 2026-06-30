“네 분 대통령의 역사를 계승하자고 했을 뿐”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 전 더불어민주당 대표는 30일 “저는 제 입으로 적통의 적자도 꺼낸 적이 없다. 그럴 생각도 없다”고 했다.

정 전 대표는 이날 오전 페이스북에 “위대한 대통령 누구의 적통이라고 주장한 적도 없다”며 이같이 적었다.

그러면서 “퇴임의 변에서 밝혔듯이 네 분 대통령의 역사를 계승하자고 했다”고 강조했다.

정 전 대표는 “저는 김대중 대통령을 존경했고, 노무현 대통령을 사랑했고, 문재인 대통령을 좋아했다”며 “이재명 대통령과는 동지이자 전우라고 말했을 뿐이다. 뭐가 문제 되나”라고 반문했다.

그는 “제 입으로 말하지도 않은 것을 상상하고 비틀어서 ‘적통이네 아니네’ 하는 언론의 프레임에 맞장구치는 일이 없었으면 좋겠다”며 “저는 그냥 김대중 대통령을 존경하고, 노무현 대통령을 사랑하고, 문재인 대통령을 좋아하고 이재명 대통령의 동지이자 전우로 남고 싶은 사람”이라고 재차 적었다.

앞서 송영길 전 대표는 최근 정 전 대표가 자신이 ‘노무현 키즈’임을 강조하는 데 대해 “정 전 대표가 그럴 수는 없을 텐데. 정 전 대표는 완전히 노 전 대통령과 등을 져서 장례식에 참석도 못 했다”며 “노무현 적통, 이런 것을 따지면 다른 분은 몰라도 적어도 정 전 대표는 그렇게 할 수 없을 것”이라고 주장했다.

이에 정 전 대표는 “100% 허위 사실 유포다. 당연히 애도하고 참석했다”며 “사과하시기 바란다”고 요구했고, 송 전 대표는 “정 전 대표 인터뷰를 보니 중국에 계셔서 당일 참석을 못 하고 다음 날 참석했다고 하여 제 발언을 정정하겠다”며 “사과를 한다”고 밝혔다.

그러면서도 송 전 대표는 “노 전 대통령께서 한미 FTA를 추진할 때 민주당 대부분 의원들이 격렬하게 반대했다. 그 선봉에 정 전 대표가 있었다”며 거듭 정 전 대표를 비판했다.