AI가 물류 최적 경로 안내하고 로봇이 포트홀 복구 화재·가스사고 예방 기술도 도입

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천항이 인공지능(AI)과 신소재 기술을 활용한 스마트·안전 항만으로의 전환을 추진한다.

인천항만공사(IPA)는 인천항 운영 전반에 디지털 기술과 첨단 소재를 적용해 물류 효율성을 높이고 안전관리 체계를 강화하는 ‘스마트 X 세이프티 항만’ 구축에 나선다고 30일 밝혔다.

인천항은 선박 입출항과 화물차 이동이 집중되는 국가 물류 거점인 동시에 태양광 발전시설, 가스 관련 시설 등 다양한 산업 인프라가 집약된 복합 공간으로 변화하고 있다.

최근에는 연안여객과 크루즈 이용객 증가 등으로 항만 이용 수요도 확대되고 있다.

이에 따라 인천항만공사는 AI 기반 물류관리와 안전관리 시스템 도입을 추진한다.

우선 인천항 내 CCTV와 드론 등 항만 데이터를 비롯해 인천국제공항 및 지역 인프라 정보를 연계한 AI 서비스를 개발한다.

이를 통해 화물차 운전자에게 항만 야적장에서 공항 물류창고까지 최적 이동 경로를 제공하는 등 물류 흐름 개선에 활용할 계획이다.

항만 도로 관리에도 AI 기술이 적용된다. AI 도로관리 로봇카가 항만 내부를 순찰하며 포트홀을 탐지하고 발견된 소규모 포트홀은 현장에서 자체 복구하는 방식이다.

20cm 이하 포트홀 기준 약 20분 이내 복구가 가능해 차량 통행 안전과 물류 이동 효율 향상에 도움이 될 것으로 기대된다.

화재 예방 분야에도 AI 기술이 투입된다. 인천항 태양광 발전시설에는 현장 영상을 분석하는 ‘비전 언어 모델(VLM) 기반 AI 감시 시스템’이 적용돼 작은 화재 징후를 조기에 감지하고 관계자에게 알리는 방식으로 운영될 예정이다.

가스 저장시설 등 화재 취약 시설에는 신소재 기반 ‘전자 코’ 기술도 도입된다.

특수 반도체 소재를 활용한 감지 장치가 현장의 냄새 데이터를 분석해 가스 누출이나 화재 위험을 조기에 파악하는 방식이다.

여객 편의 개선을 위한 기술 적용도 시행된다. 인천항 여객터미널 야외 공간에는 조류 접근을 줄이는 신소재 도료를 활용해 갈매기와 비둘기 등으로 인한 소음과 위생 문제를 완화할 계획이다.

인천항만공사 관계자는 “디지털 전환과 AI 기술 발전에 맞춰 항만 관리·운영 방식도 변화가 필요하다”며 “현장 중심의 신기술 도입을 통해 이용자가 더욱 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 항만을 조성하겠다”고 말했다.