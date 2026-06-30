[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 지난 29일 한국해운협회, 한국항만연수원, 부산항만산업협회와 ‘부산항 줄잡이업 항만안전교육 업무협약’을 체결했다고 30일 밝혔다. 이번 협약은 선박 줄잡이 작업 과정에서 발생할 수 있는 안전사고를 선제적으로 예방하고, 부산항 내 안전한 작업환경을 조성하기 위해 마련됐다.

줄잡이 작업은 선박 접·이안 과정에서 반드시 필요한 작업이지만, 무거운 계선줄을 취급하고 차량 또는 장비를 활용하는 작업 특성상 근로자의 안전 확보를 위한 체계적인 교육과 현장 대응역량 강화가 중요하다.

이에 BPA는 지난해부터 ▷안전매뉴얼 마련 ▷현장 의견수렴 ▷줄잡이 근로자 안전교육 등 줄잡이 작업의 안전개선을 위한 다양한 사업을 추진해 왔다. 올해는 기존 사업 성과를 바탕으로 4개 기관 간 협력체계를 강화하고, 줄잡이 근로자의 교육 참여율 제고와 교육 품질 향상 등을 위해 협력할 계획이다.

부산항만공사와 한국해운협회는 줄잡이 근로자들의 교육 참여율을 높이고 교육 품질을 향상시키기 위해 금년도 교육비 일부와 교육훈련장 개선을 지원한다. 한국항만연수원은 줄잡이 작업 특성을 반영한 전문 교육과정을 운영하고, 부산항만산업협회는 업계 참여 확대와 현장 의견 수렴을 지원한다.

이를 통해 각 기관들은 줄잡이 작업 특성을 반영한 현장 맞춤형 정례 교육체계를 구축하고, 교육 운영의 실효성과 사고 예방 효과를 높여 나갈 계획이다.