국립세종수목원 코스 최초 도입 전국 3곳 국립수목원 통합입장권 혜택

[헤럴드경제=박상현 기자] 헤럴드미디어그룹과 세종특별자치시가 한글날 제정 100주년을 기념해 공동 주최하는 2026년 한글런에 국립세종수목원 코스가 최초 도입된다.

한글런은 올해 3회째를 맞는 시의 대표 문화·체육·관광 프로그램으로, 오는 10월 9일 한글날 오전 세종중앙공원 일원에서 진행된다. 코스는 지난해와 같이 한글날을 상징하는 10.9㎞와 세종대왕 나신 날을 기념하는 5.15㎞로 구성됐다. 참가자들은 세종중앙공원 도시축제마당을 시작으로 도심 일대를 달릴 예정이다.

특히 올해 한글런은 특별히 국립세종수목원이 공식 후원 기관으로 참여해, 참가자들이 수목원 내부를 달리며 아름다운 수목원의 경관을 즐길 수 있게 됐다. 또한 국립세종수목원은 한글런 참가자 전원에 1인당 4매의 전국 3곳 국립수목원 통합입장권 혜택을 제공할 계획이다.

전국의 국립수목원은 ▷국립세종수목원(세종) ▷국립한국자생식물원(강원 평창) ▷국립백두대간수목원(경북 봉화)이다. 제공되는 통합입장권은 올해 12월 31일까지 사용 가능하다.

헤럴드미디어그룹과 세종시는 국립세종수목원 코스 도입을 통해 지난 행사에서 발생한 일부 병목 구간을 완화해 안전을 강화함은 물론, 참가자들의 주행 만족도를 높일 계획이다. 참가 신청은 한글날로부터 100일 전인 7월 1일부터 공식 누리집을 통해 가능하다. 자세한 내용은 한글런 공식 인스타그램 또는 운영 사무국을 통해 확인할 수 있다.

유민상 한글문화도시과장은 “한글날 제정 100주년을 뜻깊게 기리기 위한 국립세종수목원의 후원에 감사드린다”며 “외지에서 오신 참가자들이 세종 경관의 아름다움을 만끽하실 수 있으면 좋겠다”고 말했다.