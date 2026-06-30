배터리 리사이클링 밸류체인 구축 “재활용 원료 대응 선제 강화” 2027년 LFP 리사이클링 역량 우선 배정

[헤럴드경제=정경수 기자] 이차전지 소재 기업 엘앤에프가 배터리 리사이클링 분야 협력을 확대한다. 사용후 배터리 관련 제도 정비와 재활용 원료 사용 의무화 흐름에 맞춰 재생원료 공급망을 선제적으로 확보하려는 전략이다.

엘앤에프는 지난 29일 대구 본사에서 씨아이에스케미칼과 전략적 투자 계약을 체결했다고 30일 밝혔다. 체결식에는 허제홍 엘앤에프 대표이사와 류승헌 최고재무책임자(CFO), 장성균 최고생산책임자(CPO), 이성오 씨아이에스케미칼 대표이사 등 양사 주요 관계자가 참석했다.

이번 투자는 양사가 지난 5월 맺은 LFP(리튬인산철)·NCM(니켈·코발트·망간) 배터리 리사이클링 협력 업무협약의 후속 조치다. 엘앤에프는 씨아이에스케미칼과의 협력을 통해 재활용 원료 기반의 공급망을 안정화하고, 고객사의 재활용 수요에 대응할 수 있는 체계를 강화한다는 계획이다.

엘앤에프는 씨아이에스케미칼의 재활용 기술을 활용해 LFP와 NCM 후처리 물량을 확보할 방침이다. 또 2027년 안에 LFP 리사이클링 처리 역량을 우선 배정받아 고객사 수요에 공동 대응하기로 했다.

공동 연구개발도 추진한다. 양사는 양극재 원가 절감을 위한 고순도 혼합수산화물 개발과 LFP 재활용·재소재화 기술 확보에 나선다. 국책과제 참여 등 국가 연구개발 사업에서도 협력 범위를 넓힐 예정이다.

엘앤에프는 이번 협력으로 탄산리튬 등 핵심 원료의 재생원료 활용을 늘릴 수 있을 것으로 보고 있다. 씨아이에스케미칼은 자체 개발 공정을 기반으로 탄산리튬 회수율 98% 수준의 리사이클링 기술을 보유한 것으로 알려졌다. 국내 주요 고객사를 대상으로 LFP 리사이클링 기술 검증도 마쳤다.

국내에서 LFP 후처리 상업화 업체가 많지 않은 상황에서, 엘앤에프는 씨아이에스케미칼과의 협력을 통해 관련 처리 역량을 안정적으로 확보한다는 구상이다. 이와 함께 자회사 제이에이치화학공업(JHC)과 연계해 폐양극재와 블랙매스 재활용 사업도 강화한다.

그룹 차원의 협력도 병행한다. 엘앤에프는 자회사 엘앤에프플러스와 LFP 폐양극재 스크랩 처리 협력을 추진하고, 새로닉스와는 양극재 첨가제인 수산화코발트·붕산 등의 공급 협력을 검토한다.

배터리 재활용 시장은 규제 변화와 맞물려 중요성이 커지고 있다. 국내에서는 지난 4월 ‘사용후 배터리 산업 육성 및 공급망 안정화 지원에 관한 법률안’이 국회 본회의를 통과했다. 유럽연합(EU)도 배터리 제조 과정에서 재활용 원료 사용 비율을 단계적으로 의무화하고 있다.

이에 따라 완성차와 배터리, 소재 업체 모두 원료 조달부터 회수·재활용까지 이어지는 순환경제 체계 구축이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 핵심 광물 가격 변동성과 공급망 리스크를 낮추는 측면에서도 재활용 원료 확보의 전략적 의미가 커지는 분위기다.

허제홍 엘앤에프 대표이사는 “이번 투자는 배터리 리사이클링 분야의 경쟁력을 선제적으로 확보하기 위한 전략적 결정”이라며 “씨아이에스케미칼과의 긴밀한 협력을 통해 재생원료 공급망 경쟁력을 강화하고, 고객사 요구에 선제적으로 대응할 수 있는 리사이클링 밸류체인을 구축해 나가겠다”고 말했다.

엘앤에프는 하이니켈 양극재를 주력으로 성장해 온 이차전지 소재 기업이다. 최근에는 LFP 양극재 등으로 제품 포트폴리오를 넓히며 배터리 소재 사업 범위를 확대하고 있다.