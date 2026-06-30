AI 교육 3차수 조기 마감…교육과 조직문화 연결

[헤럴드경제=정찬수 기자] LF가 임직원의 자율적인 성장과 창의적인 조직문화 조성을 위한 사내 클래스 프로그램 ‘LF ON&OFF(온앤오프)’를 운영한다고 30일 밝혔다.

LF ON&OFF는 배우는 학습의 시간을 의미하는 ‘ON’과 창의성과 영감을 충전하는 시간인 ‘OFF’를 아우르는 콘셉트다. 임직원은 매월 선정되는 교육·조직문화 키워드에 따라 개설되는 다양한 클래스에 자유롭게 참여할 수 있다. AI(인공지능)·경영·경제·패션 등 직무 역량을 높이는 교육부터 외부 전문가 특강·트렌드 세미나·전시·공연 등 문화·예술 프로그램으로 구성된다.

이달 시작한 첫 교육의 주제는 AI였다. LF 자체 AI 업무 지원 서비스인 ‘ALFi’를 활용한 스마트 워크 교육이 이뤄졌다. 총 3차수 교육 모두 수강 신청이 조기 마감될 정도로 높은 관심을 얻었다.

LF는 구성원이 직접 배우고 싶은 주제를 제안하거나 프로그램을 추천하는 등 참여 범위를 확대할 계회깅다. 조직별 특성과 니즈를 반영한 맞춤형 교육 컨설팅도 운영한다. 직무 전문성 교육은 물론, 소통·피드백·협업 등 조직문화 프로그램까지 맞춤형 콘텐츠를 지원할 예정이다.

LF 관계자는 “기업 경쟁력의 원천은 결국 사람이며, 구성원의 성장이 곧 조직의 성장”이라며 “변화하는 시대에 능동적으로 대응하는 조직으로 발전시키겠다”고 말했다.