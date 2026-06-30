[헤럴드경제=김진 기자] 호텔업계가 장어와 전복·민어·삼계탕 등 보양 식재료를 활용한 특선 메뉴를 내놨다. 삼복을 앞두고 호텔 셰프의 노하우를 담은 프리미엄 보양식을 앞세워 미식 수요를 공략하는 전략이다.

30일 호텔업계에 따르면 롯데호텔 서울은 오는 8월 31일까지 중식당 도림, 한식당 무궁화, 일식당 모모야마에서 여름 특선 메뉴를 선보인다. 도림은 불도장과 백탕소스 민어, 일품 장어해삼을 포함한 특선 코스를 마련했다. 오골계란을 비롯한 고명 8가지를 올린 ‘팔진 냉면’도 있다.

무궁화는 임자수탕, 장어탕수, 참돔 물회, 봉평 메밀 수제 냉면 등을 담은 ‘무궁화의 여름’ 코스를 선보인다. 모모야마는 민어와 참치 뱃살을 포함한 계절 생선회와 단호박 찜, 장어 명란 솥밥 등을 제공하는 ‘모모야마 코스’를 운영한다.

조선 팰리스 서울 강남의 중식당 ‘더 그레이트 홍연’도 8월 31일까지 여름 코스 메뉴를 준비했다. 점심 코스는 한우 아롱사태 오향장우육과 홍소 해산물 수프, 깐풍소스 민물 장어가 대표적이다. 저녁 코스는 크리스피 홍미 바닷가재 창펀과 제비집 동해산 해삼 두부찜, 라조 해산물 볶음, 깐풍소스 민물 장어를 중심으로 구성했다.

그래비티 조선 서울 판교의 뷔페 레스토랑 ‘앤디쉬’도 같은 기간 제철 식재료를 활용한 신메뉴를 준비했다. 5일간 숙성한 우대갈비 바비큐와 6시간 우려낸 양지육수의 냉면, 사천 지방 대표 여름 닭고기 요리 ‘구수계’, 국내산 활전복을 장시간 쪄낸 ‘무시아와비’ 등이다.

웨스틴 서울 파르나스는 다이닝 레스토랑 ‘온:테이블’에서 시즌 한정 보양 메뉴를 선보인다. 먼저 자연산 민어 매운탕을 중복인 다음 달 25일까지 연장 운영한다. 이후 영계와 갈비, 해삼, 전복, 능이버섯 등을 함께 넣고 끓여낸 ‘황제 해신탕’을 내놓는다. ‘바닷가재 산라 수프’, ‘이북식 닭무침’, ‘수삼 겉절이’ 등 입맛을 깨워줄 보양식도 준비했다.

워커힐 호텔앤리조트도 전복과 해삼, 장어, 한우 등 프리미엄 식재료를 활용한 여름철 웰니스 미식 프로모션을 마련했다. 한우 전문점 ‘명월관’은 전복과 산낙지, 수경삼을 넣은 ‘삼삼탕’과 여름 특선 코스를 선보이며, 중식당 ‘금룡’은 불도장과 중국식 냉면, 전복 중심 특선 메뉴 등이다.

한식당 ‘온달’은 다음 달에는 민물장어탕을 메인으로 하는 ‘여름나기Ⅰ’을, 8월엔 한우 불고기와 평양식 물냉면 등으로 구성한 ‘여름나기Ⅱ’를 연이어 선보인다.

이랜드파크의 켄싱턴호텔 여의도는 다음 달 1일부터 8월 31일까지 뷔페 레스토랑 ‘브로드웨이’에서 ‘보양진미’ 프로모션을 운영한다. 장어초밥과 문어 리조또, 전복 삼계죽, 해물 갈비 국수, 불도장, 도가니탕 등 기력을 북돋워 줄 다양한 메뉴를 선보인다.

인천 영종도의 파라다이스시티는 8월 말까지 여름 한정 ‘웰니스 다이닝’ 메뉴를 출시했다. 일식당 ‘라쿠’는 완도산 전복과 장어, 성게알 등을 활용한 보양 코스를 마련했고, 이탈리안 레스토랑 ‘라 스칼라’는 망고와 패션프루트, 단호박 등 제철 식재료를 활용한 여름 코스를 운영하고 있다.

서울드래곤시티는 복날 시즌을 맞아 온라인 전용 가정간편식(HMR) ‘흑화고 토종 삼계탕’을 출시했다. 토종닭과 고급 가공 인삼인 흑삼, 프리미엄 버섯 흑화고를 사용한 삼계탕이다. 복잡한 조리 과정 없이 데우기만 하면 된다.

서울드래곤시티 관계자는 “호텔 셰프의 노하우와 엄선한 식재료로 완성한 흑화고 토종 삼계탕을 통해 집에서도 품격 있는 보양식을 즐기시길 바란다”고 말했다.