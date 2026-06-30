“일본도 확실히 세계 정상 수준 가까워져” “결국 패한 것은 아직 격차 존재한단 사실”

[헤럴드경제=조용직 기자] 우승후보 브라질에 역전패를 당한 일본 대표팀은 떳떳했다.

2026 북중미 월드컵 32강전에서 브라질에 1-2로 패하며 일정을 마무리한 일본의 모리야스 하지메 감독은 결과에 아쉬워하면서도 세계 정상에 가까워지고 있다는 자체 평가를 내놨다.

30일 오전 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 대회 32강전에서 일본은 월드컵 최다 우승국(5회) 브라질을 상대로 전반 29분 사노 가이슈가 선제골을 터뜨렸다. 하지만 후반 11분 카제미루에게 동점 골을 내준 뒤 추가시간이 흐르던 후반 50분 가브리에우 마르치넬리에게 뼈아픈 결승 골을 얻어맞고 패했다.

일본 언론에 따르면 모리야스 감독은 경기 후 기자회견에서 “여기서 대회를 마쳐야 한다는 것이 정말 안타깝다”고 밝혔다.

월드컵 우승이 목표라고 말해왔던 모리야스 감독은 이어 “선수들은 오늘도 끝까지 최선을 다했고, 여기까지 오는 과정에서도 하루하루를 소중히 여기며 노력해 왔다. 스태프들 역시 헌신적으로 팀을 지원해 줬다”면서 “지금은 너무나 아쉽지만, 이 결과를 받아들이고 싶다”고 말했다.

일본은 핵심 공격수인 미나미노 타쿠미와 미토마 가오루가 부상으로 최종명단에서 빠졌고, 주장 겸 미드필더 엔도 와타루도 부상으로 대표팀에서 하차했다. 윙어 쿠보 다케후사는 네덜란드와 1차전에서 왼 무릎을 다친 뒤로 전열에서 이탈했다.

이런 악조건에서도 일본은 네덜란드, 스웨덴, 튀니지와 묶인 이번 대회 ‘죽음의 조’에서 네덜란드와 2-2로 비기는 등 1승 2무, 무패로 F조 2위를 차지하고 32강에 올랐다.

일본은 지난해 10월 일본 도쿄에서 열린 친선경기에서 브라질에 3-2 역전승을 거둔 바 있다. 브라질을 상대로 2무 11패 뒤 14경기 만에 거둔 역사적인 첫 승리였다.

8개월여 만에 성사된 재대결에서도 대등하게 맞섰으나 끝내 종료 직전 일격을 당하고 무릎을 꿇었다.

하지만 모리야스 감독은 “브라질과의 전력 차는 분명 많이 좁혀졌다”면서 “일본도 확실히 세계 정상급 수준에 가까워지고 있다고 느꼈다”고 말했다.

그는 “결국 패한 것은 아직 격차가 존재한다는 사실이기도 하다”고 브라질과의 차이도 인정했으나 “우리가 경기를 주도하는 시간도 길어졌고, 상대의 거센 공세도 조직적으로 막아낼 수 있게 됐다”고 경기를 돌아봤다.

모리야스 감독은 “수비에서 공격으로 전환할 때 상대의 첫 압박을 벗어나는 과정, 그 패스의 정확도와 전환 속도를 더욱 높여야 한다”면서 “세계 강호들과 대등하게 싸우기 위해서는 반드시 향상돼야 하는 부분”이라고 강조했다.

2022 카타르 대회에서 이어 2회 연속 일본 월드컵 대표팀 지휘봉을 잡은 모리야스 감독은 “카타르 대회 이후 꾸준히 노력해 왔고, 지난 4년 동안 분명히 팀의 수준은 높아졌다고 생각한다”고 덧붙였다. 으의 계약기간은 이 대회까지다.