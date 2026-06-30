[헤럴드경제=장연주 기자] 축구대표팀 주장 손흥민(33·LAFC)이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출 실패에 대해 팬들에게 사과했다. 손흥민은 지금도 현실을 받아들이기 힘들고 마음이 아프다면서, 죽기 살기로 다시 달려보겠다고 다짐했다.

축구대표팀은 북중미 월드컵 조별리그에서 1승 2패로 A조 3위에 그친 뒤 28일 32강 탈락이 확정됐다.

이번 대회는 손흥민이 네번째 참가한 월드컵으로, 그가 이에 대해 공개적으로 심경을 밝힌 것은 이번이 처음이다.

손흥민은 30일 오전 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 장문의 글을 올리고 “어디서부터 시작해야 할지 모르겠다”며 “모른 척할 수도 없고, 현실을 피하고 싶지도 않다”고 밝혔다.

손흥민은 “가장 먼저 대한민국 국민 여러분과 축구를 사랑해 주시는 팬분들께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다”며 “저 역시 축구를 사랑하는 사람으로서, 만약 이런 경기를 지켜봤다면 정말 안타깝고, 답답하고, 힘들었을 것 같다”고 했다.

그러면서 그는 “매일, 매 순간 여러 감정이 교차하며 누구보다 힘든 시간을 보내고 계실 팬분들께 이 말씀만큼은 꼭 전하고 싶었다”며 “저에게도 누구보다 소중한 대회였고, 제가 늘 말해왔던 ‘어린아이의 꿈의 무대’가 무너져 내린 것 같아 이루 말할 수 없이 착잡하고 마음이 아프다”고 말했다.

손흥민은 “솔직히 말하면 지금도 이 현실을 받아들이기가 쉽지만은 않다”고 밝혔다.

다만, 그는 “저보다 훨씬 더 큰 실망과 상처를 안고 계실 팬분들을 생각하면 제 마음을 이야기하는 것조차 조심스럽지만 팬분들이 느끼시는 마음도 제 마음과 크게 다르지 않을 거라고 생각한다”고 참담한 심경을 나타냈다.

손흥민은 또 “이 무대를 위해 정말 많은 것들이 희생되었음을 잘 알고 있다”며 “여러분께서 보내주신 시간과 마음, 그리고 변함없는 응원과 사랑에 끝내 보답하지 못했다는 사실에 저 역시 큰 책임감을 느낀다”고 했다.

그는 이어 “정말 너무나 죄송하다. 그리고 끝까지 저희를 믿고 응원해 주시고, 함께해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다”고 거듭 고개를 숙였다.

특히 손흥민은 실패를 딛고 다시 일어서겠다고 다짐했다.

그는 “지금 이렇게 말로 다 표현하기보다 대한민국 국민 여러분과 축구 팬분들의 마음을 돌릴 수 있도록 저는 다시 제자리에서 최선을 다하겠다”면서 “다시 여러분께 즐거움을 드릴 수 있도록 죽기 살기로 달려보겠다”고 강조했다.

마지막으로 손흥민은 “모든 선수에게 너무 많은 비판과 상처를 주기보다는 정말 힘드시겠지만, 따뜻한 응원과 격려를 보내주시기를 간곡히 부탁드린다”고 당부하면서 글을 마쳤다.