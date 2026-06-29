[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국수력원자력(주) 월성원자력본부 제1발전소는 지난 25일 사업장 내 유해화학물질 누출사고 발생 시 신속하고 체계적인 대응 능력을 확보하기 위해 비상대응훈련을 실시했다.
이번 훈련은 안전경영 최우선 정책에 맞춰 근로자 안전에 중점을 둔 실습 위주의 훈련으로 화학실험실에서 분석장비 부품 교체 작업 중 유해화학물질(메탄술폰산) 용기의 내압 상승으로 파손이 발생하고 약품이 작업자의 얼굴과 목 부위에 비산되는 상황을 가정해 진행됐다.
훈련 참가자들은 약품 누설조치 및 환자 발생 대응, 15분 이내 대외 신고 및 초동대응, 개인보호장구 착용 및 탈의법 실습 등 실제 상황에 준하는 대응 절차를 단계별로 수행했다.
월성본부는 ISO14001(환경경영시스템) 및 내부 규정에 따라 발전소별 연간2회의 비상 대응훈련을 시행하고 있다.
김종순 소장은 “훈련 결과 미흡사항은 차기 훈련에 즉시 반영하고 다양한 사고사례 분석과 시나리오 개발을 통해 훈련의 실효성을 지속적으로 높여 나갈 것”이라고 말했다.
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