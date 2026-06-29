[헤럴드경제(대구)=김병진 기자] 민선9기 대구시장직 인수위원회가 추경호 대구시장 당선인에게 대구의 미래 청사진을 담은 정책제안서를 전달하며 새로운 시정 운영의 밑그림을 제시했다.

대구시장직 인수위원회(위원장 곽대훈)는 29일 인수위원회 대회의실에서 정책제안서를 추경호 당선인에게 전달했다.

추 당선인이 선거 과정에서 제시한 10대 분야 365개 공약을 대구정책연구원과 분야별 전문가들이 면밀히 검토해 유사·중복 사업을 통합하고 연계 사업을 체계화하면서 188개 공약으로 재구성했다.

여기에 인수위는 출범 직후 온·오프라인 소통 플랫폼을 통해 시민 제안을 접수하고 경쟁 후보 공약과 대구시 부서 업무보고 등을 분석해 12개 정책과제를 추가 발굴했다. 이에 따라 최종적으로 200개의 정책과제를 확정했다.

이날 인수위는 시민 관심도가 높고 정책적 중요성이 큰 20개 핵심 추진과제에 대해서는 곽대훈 인수위원장이 직접 시민들에게 설명하는 시간도 마련했다.

이번 인수위는 역대 인수위원회 가운데 가장 소규모로 구성됐으며 ‘실무형·소통형·현장형’을 운영 기조로 삼아 22일간 휴일 없이 대구시 업무보고와 현장 방문, 전문가 회의 등을 이어왔다.

곽대훈 인수위원장은 “시민들과 적극적으로 소통하고 전문가와 현장의 다양한 의견을 폭넓게 반영해 대구 미래 발전을 위한 정책과제를 마련했다”며 “새롭게 출범하는 민선9기 대구시정이 이를 나침반 삼아 일자리가 늘어나고 청년이 돌아오는 활력 있는 도시를 만들어 가길 기대한다”고 전했다.

추경호 대구시장 당선인은 “오늘 전달받은 정책제안서를 면밀히 검토해 가능한 빠른 시일 내 대구 미래 도약을 위한 책임 있는 시정과제를 제시하겠다”며 “잘되는 일은 더욱 속도를 내고 어려운 과제는 시민들에게 솔직하게 설명하면서 함께 해법을 찾겠다”고 말했다.

한편 새롭게 출범하는 민선9기 시정은 이번에 제출받은 정책제안서를 바탕으로 시민에게 공개되는 공약 실천계획을 연말까지 수립할 예정이다.