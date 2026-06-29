[헤럴드경제(대구·안동)=김병진 기자]대구시와 경북도, 대구·경북(TK) 지역 국회의원들이 정부의 호남권 반도체 전·후공정 투자 발표와 관련해 “국가전략산업이 정치적 논리로 결정돼서는 안 된다”며 입지 선정 과정의 투명한 공개를 촉구했다.

이철우 경북지사와 추경호 대구시장 당선인, 이인선·구자근 의원 등은 29일 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 “광주·전남에 반도체 전공정 팹이 들어설 경우 관련 기업들의 이전이 이어져 대구·경북 경제가 사실상 초토화될 수 있다”고 우려를 나타냈다.

이철우 지사는 “반도체 전공정 팹 제조시설 입지는 전력과 산업용수, 협력업체 생태계, 전문 인력, 물류체계 등을 종합적으로 고려해야 하는 사안”이라며 “이번 발표가 충분한 평가 절차를 거쳐 이뤄졌는지 강한 의문이 든다”고 말했다.

이어 “광주·전남에 전공정 팹이 조성되면 관련 기업들이 대거 이전할 가능성이 크다”며 “대구·경북 지역경제는 사실상 초토화될 것”이라고 주장했다.

이들은 대구·경북이 국내 반도체 산업의 핵심 기반을 이미 갖추고 있다는 점도 강조했다.

대구·경북에는 지난 2023년 지정된 반도체 소재·부품 특화단지를 중심으로 SK실트론, LG이노텍, 원익QnC, 이수페타시스, 에스앤에스텍, 대구텍 등 앵커기업과 470여 개 반도체 협력기업, 1700여 개 소부장 전문기업이 산업 생태계를 구축하고 있다는 설명이다.

또 포항공대, DGIST, 경북대, 금오공대 등 지역 대학과 연구기관이 우수한 전문 인력을 지속적으로 배출하고 있으며 원자력 기반의 안정적인 전력 공급과 산업용수, 물류망 등 반도체 공장 운영에 필요한 기반시설도 충분히 갖추고 있다고 밝혔다.

추경호 대구시장 당선인은 “대기업 총수와의 독대 직후 특정 지역에 천문학적인 투자계획과 국가지원 정책이 발표됐지만 정작 가장 중요한 입지 선정 기준과 검토 과정은 공개되지 않았다”며 “언제, 누구에 의해, 어떤 기준으로 평가가 이뤄졌는지 국민 앞에 투명하게 밝혀야 한다”고 했다.

이어 “대구·경북이 검토 대상에 포함됐는지, 포함됐다면 어떤 평가를 받아 제외됐는지는 매우 중요한 문제”라며 “비수도권 최적 입지임에도 검토 대상에서조차 제외됐다면 이는 단순한 지역 홀대를 넘어 국가 산업정책의 합리성을 흔드는 일”이라고 주장했다.

이인선 의원은 “국가전략산업이 특정 지역의 정치적 성과를 위한 수단이 돼서는 안 된다”며 “상임위원회 현안질의와 국정감사, 필요할 경우 국정조사까지 포함해 정부 정책 결정 과정에 정치적 압박이나 외압이 있었는지 끝까지 확인하겠다”고 전했다.

구자근 의원도 “정부가 특정 지역으로 기업 투자를 유도하거나 압박하는 방식은 반도체 산업 경쟁력과 공급망 안정성을 훼손하는 자해행위가 될 수 있다”며 “정부는 기업이 가장 경쟁력 있는 곳에 자유롭게 투자할 수 있는 환경을 조성하는 데 집중해야 한다”고 했다.