장난감 판매 글에 아동 신체 정보 기재 논란 플랫폼 측 “실제 아동 매매 증거 없어” 부인

[헤럴드경제=정주원 기자] 유럽 최대 중고 거래 플랫폼 중 하나인 빈티드(Vinted)에서 아동 매매 의혹이 제기돼 프랑스 수사 당국이 예비 수사에 착수했다.

29일 연합뉴스에 따르면 프랑스 당국은 최근 빈티드에 올라온 일부 게시물이 인신매매와 관련됐을 가능성이 있다는 신고를 받고 사실관계 확인에 나섰다. 이용자들이 장난감 판매 게시물에 어린이의 나이·외모·성격 등이 상세히 적혀 있는 점을 발견해 신고하면서 논란은 시작됐다.

실제 한 판매 게시물은 토끼 봉제 인형을 1000유로(약 175만원)에 판매한다며 상품 설명란에 ‘키 91㎝의 3세 여아’, ‘금발에 파란 눈을 가진 말 잘 듣는 아이’라는 내용을 적었다. 또 다른 게시물은 장난감 가격을 6000유로(약 1000만원)로 책정하고 “13세, 수줍음이 많고 불안해하는 성격”이라고 소개했다.

이 같은 게시물 캡처 화면이 틱톡 등 SNS를 통해 확산하면서 논란은 커졌다. 사라 엘아이리 프랑스 아동 고등판무관은 이를 당국에 신고한 뒤 “단 한 명의 아이라도 위험에 노출되는 것보다 엄격한 예방 원칙을 적용하는 편을 택하겠다”며 철저한 조사를 촉구했다.

다만 빈티드는 아동 매매 의혹을 전면 부인했다. 빈티드는 AFP통신에 보낸 성명에서 “온라인상에 제기된 광고들을 조사했지만 이를 아동 매매와 연결할 만한 증거는 발견하지 못했다”고 밝혔다.

또한 게시물에 적힌 나이는 장난감을 사용할 권장 연령대를 의미하는 것이라고 해명했다. 고가로 등록된 이유에 대해서는 “수집 가치가 있거나 흥정을 유도하기 위한 가격 책정”이라고 설명했다.

일부 판매자들 역시 AFP에 “실제로 장난감을 판매한 것일 뿐”이라며 의혹을 부인한 것으로 전해졌다.

한편 빈티드가 수상한 거래 의혹에 휩싸인 것은 이번이 처음이 아니다. 2023년에는 고가의 중고 아동복 판매가 아동 성매매 조직의 은폐 수단이라는 소문이 돌았고, 지난해에는 일부 판매자가 수영복과 란제리 등을 이용해 노골적인 성적 콘텐츠를 판매한다는 신고가 접수돼 프랑스 당국이 조사에 나선 바 있다.