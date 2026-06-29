삼성·SK하이닉스 등 서남충청에 881조 투자…데이터센터에 550조 2030년 ‘피지컬 AI 글로벌 1위’ 도약…2035년까지 18.4GW 데이터센터 확보

[헤럴드경제=배문숙 기자]삼성전자, SK하이닉스 등 국내 대기업들이 정부와 손을 잡고 광주를 비롯한 비수도권에 총 1500조원을 투자하면서 대한민국 산업지도가 다시 그려질 전망이다.

정부는 29일 청와대 영빈관에서 관계부처 합동으로 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’를 열고 3대 분야의 대규모 투자계획을 발표했다.

우선, 정부는 확실한 메모리 초격차를 확보하고 AI 시대 미래 반도체 시장을 선점하기 위한 ‘3S(속도전, 거점전, 선도전)+1F(총력지원) 전략’을 전격 추진한다.

용인 국가산단 등 기존 수도권 생산 거점의 완공 시점을 최대 12년 단축하는 ‘속도전’과 더불어 거점의 전국 확장을 위한 ‘거점전’에 돌입한다.

가장 파격적인 투자가 단행되는 곳은 서남권이다. 총 800조원을 투자해 삼성전자 2기, SK하이닉스 2기 등 총 4기의 메모리 팹을 구축해 수도권에 이은 제2의 반도체 생산기지로 조성한다.

이재용 삼성전자 회장은 “차기 반도체 단지로 광주를 후보지로 계획하고 있다”고 밝혔다. 이는 올해 정부 전체 예산(약 728조원)을 뛰어넘는 국내 민간 투자 사상 최대 규모다.

충청권에는 81조원을 투자해 대규모 HBM 팹 건설을 추진한다. 동남권과 대경권은 부산·구미 등 기존 반도체 산업기반을 활용해 ‘소부장 혁신 거점’으로 집중 육성한다.

또한 차세대 메모리, 엣지용 AI 반도체 등 성장 가능성이 높은 유망 시장 선점을 위해 향후 15년간 30조 원 이상의 대규모 재원을 투입한다.

휴머노이드로 대표되는 AI 로봇 분야에서는 글로벌 3강 도약을 목표로 내세웠다.

제조업 AI 전환(M.AX)을 가속화해 매년 1천대 이상의 업종별 특화 로봇을 보급하고 현대차그룹 등의 투자를 마중물 삼아 전북 새만금에 로봇 파운드리와 부품 클러스터를 조성한다.

정부는 향후 3년을 피지컬 AI의 글로벌 주도권 골든타임으로 보고 3년 내 세계 최고 수준의 독자 피지컬 AI 파운데이션 모델을 개발할 계획이다.

마지막 축인 AI 데이터센터의 경우 파격적인 인프라 확충 청사진이 제시됐다. SK, GS, 네이버와 함께 1단계로 2029년까지 약 550조원을 투입해 지방 거점을 중심으로 총 8.4GW 규모의 AI 데이터센터를 구축한다. 나아가 2035년까지 1천조원이 넘는 투자를 통해 총 18.4GW의 데이터센터를 지을 계획이다.

이와 연계해 국산 AI 반도체를 필두로 한 AI 추론 시장 선점과 국산 전력·냉각 솔루션의 국산화를 전폭 지원한다.

정부는 이를 통해 전 세계에서 가장 먼저 ‘AI 기본사회’를 구현한다는 구상이다. 정부와 대기업이 주도하는 3대 메가프로젝트가 차질 없이 가동되도록 전방위적인 지원 인프라도 맞물려 구축된다.

용인 산단에는 지중화 등을 통해 송전선로를 신속히 확보하고, 서남권에는 재생에너지와 원전을 적극 활용한다.

또한 대규모 양산과 기술 실증, 연구 기능이 융합된 ‘기업형첨단도시’를 조성한다. 기업 맞춤형 입지를 공급하고 주거·교육 인프라를 확충하는 한편 주요 거점까지 1시간 이내 이동이 가능한 고속 교통망을 구축한다.

특히 인허가 패스트트랙을 도입해 기존에 10년 이상 소요되던 산단 조성 기간을 절반 이상 단축할 계획이다.

정부 관계자는 “3대 메가프로젝트를 대한민국이 회복에서 대도약으로 전환하는 초격차 전략의 핵심으로 삼겠다”며 “국가 역량을 총동원해 각각의 메가프로젝트를 차질없이 이행해 나갈 것”이라고 밝혔다.