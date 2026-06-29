[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] “필요하다면 반도체 산업육성에 올인하겠습니다”

전남광주 통합특별시 출범에 따른 정부 지원금 20조가 반도체 산업 육성에 집중 투입된다.

이재명 대통령은 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 국민보고회’에서 “(지방 대규모 투자는) 일각에서 우려하는 것처럼 기업들에 손실과 위험을 강요하면서 국가적 필요를 관철해 내는 것이 아니다”며 “기업들이 손해 보지 않고 더 낫은 전망을 가지고 투자할 수 있도록 정부 역량을 대대적으로 투여하는 일이 정부가 할 일”이라고 강조했다.

이 대통령은 “특정한 대규모 산업 벨트를 만들어내기 위해서는 엄청난 규모의 인프라 구축 지원이 필요하다”며 “정부만으로는 하기 어려워 지방정부 매칭이 필요한데 다행히 광주 전남 지역은 통합 지원금을 적게는 5조원에서 많게는 20조원 전체를 투자할 수도 있겠다는 입장을 내 판단과 행동의 여지가 매우 크다”고 전했다.

정부가 두 광역단체 통합으로 출범하게 될 전남광주특별시에 약속한 4년간 최대 5조원씩, 모두 20억원의 지원금을 투자 인프라 조성에 활용하겠다는 방침이다.

민형배 전남광주특별시장 당선인도 특별시 차원의 전폭적인 지원을 약속했다.

민 당선인은 “전남광주통합특별시는 강력한 인센티브를 준비하겠다”며 “기업이 실제로 체감할 수 있는 지원 방안을 구체적으로 마련하겠다” 며 “정부가 지원을 약속한 통합지원금 20조원 가운데 최소 5조원, 필요하다면 모두를 투입해서라도 반도체 투자 쪽을 확실하게 뒷받침하겠다”고 강조했다.