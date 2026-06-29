반도체·피지컬 AI·데이터센터 육성 청사진 “경제계도 투자·일자리 창출 노력”

[헤럴드경제=권제인 기자] 경제 6단체가 정부의 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 추진 계획’을 환영하며 반도체와 피지컬 AI, 인공지능(AI) 데이터센터 등 미래 성장동력 육성을 위한 정책 지원이 차질 없이 이뤄져야 한다고 강조했다.

경제 6단체는 29일 공동성명을 내고 “정부가 반도체와 피지컬 AI 등 미래 성장동력을 육성하고 AI 데이터센터 구축을 비롯한 산업 기반 생태계 확충에 국가적 역량을 결집하기로 한 것을 환영한다”고 밝혔다.

경제 6단체는 대한상공회의소, 한국경제인협회, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국경영자총협회, 한국중견기업연합회다.

제계는 이번 메가프로젝트가 첨단산업에 필요한 인프라와 지역의 성장 잠재력을 함께 활용해 국가 핵심 산업 경쟁력 강화와 지역 균형발전을 동시에 이끌 청사진이라는 점에서 의미가 크다고 평가했다.

이어 반도체와 피지컬 AI, 데이터센터 간 시너지를 극대화하기 위해서는 기업의 적극적인 투자뿐 아니라 정부의 뒷받침이 필수적이라고 강조했다.

경제 6단체는 “정부는 계획된 기업 투자가 차질 없이 집행될 수 있도록 현장의 애로사항을 세심하게 살피고 전력과 용수, 부지 등 필수 인프라와 제도적 기반을 적기에 지원해 줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.

아울러 “경제계도 정부의 미래 성장동력 육성 정책에 적극 협력해 혁신과 투자를 지속하고 양질의 일자리 창출에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

정부는 이날 보고회에서 반도체와 피지컬 AI, AI 데이터센터를 중심으로 한 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 추진 계획을 발표됐다. 첨단산업 인프라 확충과 지역 산업 거점 조성을 통해 국가 핵심 산업 경쟁력과 균형발전을 동시에 높인다는 계획이다.

기업 투자를 통해 서남권에 총 800조원 규모의 기업 투자를 4기의 메모리 팹을 구축하고, 제2의 반도체 생산기지를 조성한다. 충청권에는 81조원을 투자해 패키징 거점을 육성한다.