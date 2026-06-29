29일 수원사업장서 상생협약 체결식 삼성전자 비롯 그룹 11개 계열사 동참 협력 관계 ‘운명공동체’로 격상 주병기 “상생 결실 2·3차 협력사로 선순환” 중소기업 스마트공장 지원사업 소개도

[헤렬드경제=이정완 기자] 삼성이 대·중소기업 간 상생문화 확산 및 정착을 위해 협력사와 상생 생태계를 조성한다. 이번 상생협약을 계기로 협력 관계를 운명 공동체 수준로 끌어올리기로 했다. 자금·기술·인력 등 전 영역에 협력을 강화하고 건전한 공급망 생태계를 위한 토대를 마련할 계획이다.

29일 삼성은 삼성전자 수원사업장에서 1~3차 협력회사와 상생 생태계 조성을 위한 상생협약 체결식을 진행했다.

체결식에는 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성물산, 삼성중공업, 삼성E&A, 제일기획, 신라호텔, 세메스 등 11개 계열사와 협력사들이 참여했다. 이번 협약을 통해 삼성의 공급망에 속해 있는 약 6700개 협력회사가 혜택을 볼 것으로 예상된다.

협약식에는 주병기 공정거래위원장을 비롯해 상생협약에 참여하는 11개 삼성 계열사 대표 및 주요 협력회사 대표 등 150여 명이 참석했다.

주병기 공정거래위원장은 축사를 통해 “삼성이 1차 협력사에 대금 지금 조건을 과감하게 개선해주고 협력사에 확실한 인센티브를 제공하는 것은 삼성의 상생협력 결실이 2·3차 협력사까지 전달되게 만드는 중요 동력이 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “최근 발표한 5조원 규모 사회 환원 약속에 2·3차 중소 협력사와 협력 방안이 포함된 것은 대기업의 책임 있는 리더십을 보여주는 모범 사례”라고 강조했다. 삼성전자는 지난 5월 5조원 규모 사회 환원을 약속하며 ‘2·3차 협력회사 지원 및 산업재해기금 조성·운영’을 발표한 바 있다.

노태문 삼성전자 사장은 “상생협약 체결을 계기로 협력사와 함께 성장하는 운명공동체로 한 차원 높은 협력 관계를 구축하겠다”며 “자금·기술·교육 등 상생을 위한 다양한 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

김영재 협성회 회장도 “오늘 이 자리가 정부와 대기업, 중소기업이 손을 맞잡고 동반성장의 정신을 더욱 공고히 하는 계기가 되기를 바란다”며 “협력사도 기술 혁신과 품질 경쟁력 향상에 더 노력하겠다”고 말했다.

이날 체결식에선 우수 사례 발표도 있었다. 삼성전자가 2015년부터 시작한 중소기업 스마트공장 지원 사업이 소개됐다. 삼성전자는 제조 경력 30년 이상 전문가 160명으로 구성된 전담 조직을 꾸려 지난 11년 동안 3600개 회사를 지원했다.

이광렬 삼성전자 스마트공장센터장은 “최소 3인 1조로 구성된 제조 전문가가 약 두 달간 중소기업 현장에 상주하며 현장 혁신을 만들어 냈다”며 “스마트공장 지원을 통해 평균적으로 생산성은 44% 향상되고 불량율은 53% 감소해 매출·고용·R&D(연구·개발) 투자 증가 효과를 거뒀다”고 말했다.

삼성전자는 이번 협약을 기점으로 상호 신뢰 기반의 동반성장 활동을 강화하고 상생협력 문화가 공급망 전반에 확산되길 기대하고 있다.

삼성은 이번 상생협약 전부터 자금·기술·인력을 중심으로 협력사에 대한 맞춤형 지원을 지속해왔다. 특히 자금 분야에서 현재 운영 중인 3조5000억원 규모 상생펀드·ESG펀드를 통해 협력회사의 시설투자, 기술개발, ESG 전환 등을 위한 금융 지원을 지속 추진·확대하기로 했다.

협약에 참여한 11개 삼성 계열사는 협력회사와의 소통 채널을 확대하고 지원 프로그램의 실효성을 지속적으로 점검할 예정이다.

나아가 협력회사의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 해외 진출 지원 및 글로벌 공급망 연계 등 다각적인 협력 방안도 모색할 계획이다.

한편 삼성전자는 지속적인 상생협력활동을 인정받아 작년 10월 동반성장위원회가 선정하는 ‘동반성장지수 평가’에서 국내 기업 최초로 14년 연속 최우수 등급을 받았다.