[헤럴드경제=박종일 선임기자]전성수 서초구청장은 7월 1일자로 주민생활국장에 박우만 국장, 서초구의회 사무국장에 손용준 국장을 발령냈다.

권복순 국장은 서초문화재단 사무국장으로 파견했다.

구는 문화행정국장을 공석으로 해 배경에 눈길을 모으고 있다.

또 자치행정과장에 신은정 과장, 일자리경제과장에 심창일 과장, 아동청년과장에 정현희 과장, 교육지원과장에 이수정 과장 등을 발령냈다.

다음은 서초구 2026년 하반기 인사발령 내용이다.

<4급 전보>▷주민생활국장 박우만 ▷서초구의회사무국장 손용준 ▷서초문화재단 사무국장 권복순

<5급 전보>▷자치행정과장 신은정 ▷일자리경제과장 심창일 ▷아동청년과장 정현희 ▷교육지원과장 이수정 ▷기후환경과장 김근남 ▷복지정책과장 이주영 ▷여성보육과장 유지연 ▷어르신행복과장 권인숙 ▷물관리과장 겸임근무 이민호(도로과장) ▷서초4동장 직무대리 지은주 ▷반포1동장 김성희 ▷방배2동장 김수경 ▷양재1동장 직무대리 오주연 ▷내곡동장 직무대리 김진우