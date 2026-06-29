- WCO 총회서 ‘2027 Technology Conference & Exhibition’ 한국개최 공식 발표…관세기술 분야 국제협력 확대

[헤럴드경제= 이권형기자] 총 187개 회원국 관세당국 대표들이 참석해 글로벌 관세행정의 주요 정책과 운영 방향을 논의하는 WCO의 ‘2027 Technology Conference & Exhibition’(이하 기술전시회)가 오는 2027년 인천 송도에서 개최된다.

관세청은 현지 시각 25일~27일까지 벨기에 브뤼셀에서 개최된 세계관세기구(WCO) 총회에서 기술전시회의 대한민국 유치를 공식 발표하고, 차기 개최국으로서 본격적인 국제 홍보에 나섰다.

WCO 기술전시회는 세계관세기구의 대표 행사이자 최대 규모의 기술 분야 국제행사다. 세계 각국의 관세당국과 국제기구, 글로벌 기업 및 전문가들이 한자리에 모여 관세행정의 최신 기술 동향과 국제표준을 논의하고 관세 혁신 사례를 공유한다.

가장 최근 행사는 지난 2026년 1월 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 개최됐으며 109개국에서 2125명이 등록하고 60개 이상의 전시 부스가 운영되는 등 세계 관세기술 분야를 대표하는 국제행사로 자리매김하고 있다.

대한민국은 차기 개최국으로 최종 선정됨에 따라 오는 2027년 3월 9일~11일까지 사흘간 인천 송도컨벤시아에서 행사를 개최할 예정이다.

이번 유치는 지난 2008년 서울 개최 이후 19년 만의 성과로, 정부의 ‘글로벌 AI 허브’ 전략과 연계해 AI 기반 관세기술 분야의 국제협력을 확대하는 계기가 될 것이란 기대다.

이번 쾌거는 관세청과 한국관광공사가 유치 추진 전 과정에서 긴밀하게 협력한 결과다. 한국관광공사는 런던지사를 통해 WCO 본부와 적극 소통했으며, 지난 4월 방한 실사단 초청과 국내 주요 MICE 인프라 답사 등을 전폭 지원했다.

한국관광공사는 이번 행사가 전 세계 관세당국과 국제기구, 글로벌 기업 관계자들의 방한을 촉진해 숙박·교통·관광·전시 등 다양한 분야에서 약 102억 원 규모의 경제적 파급효과를 창출할 것으로 전망하고 있다.

양 기관은 오는 2027년 행사를 계기로 대한민국의 디지털 관세행정 역량과 혁신 성과를 세계에 알리고, 국제사회와의 협력을 확대하는 한편 국제회의 개최지로서 대한민국의 위상을 더욱 높여 나갈 계획이다.