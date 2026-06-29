30일 11:00~15:00 부산시민공원 남1문 ‘순수365’ 시음, 블라인드 테스트 등

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시 상수도사업본부는 부산의 수돗물 ‘순수365’의 안전성과 우수성을 알리기 위해 ‘찾아가는 순수365 음수차’ 캠페인을 추진한다고 29일 밝혔다.

이 캠페인은 부산의 도심, 공원, 대학가 등 시민들이 즐겨찾는 장소를 찾아가 수돗물 시음을 비롯한 다양한 체험기회를 제공하는 행사로, 지난 3월 부산어린이대공원에서 이뤄진 바 있다.

이번 캠페인은 30일 부산시민공원 남1문에서 오전 11시부터 4시간 동안 진행되며, ‘순수365’ 시음 체험, 미니룰렛 게임, 시책 홍보와 각종 이벤트 등 다채로운 프로그램으로 운영된다. 체험 코너에서는 ‘순수365’ 병입 수돗물 제공, ‘순수365’로 내린 음료 시음, 시중 생수와 물맛을 비교해 보는 블라인드 테스트도 진행된다.

특히 일회용품 사용을 줄이기 위해 다회용 컵을 활용한 시음방식을 운영하고, 공원을 찾는 가족과 어린이들이 참여하는 프로그램으로 일상속 물 절약과 환경보호의 중요성을 배우고 공유하는 기회를 제공할 예정이다.

부산의 수돗물 브랜드인 ‘순수365’를 널리 알리고, 시민들의 신뢰를 높이기 위해 기획한 ‘찾아가는 순수365 음수차’ 캠페인은 연 3회 분기별로 시행한다. 오는 9월에는 도심과 대학가를 중심으로 운영할 계획이다.

김병기 시 상수도사업본부장은 “이번 캠페인은 시민들이 ‘순수365’의 우수한 수질을 현장에서 직접 확인하고 체험하는 좋은 기회가 될 것”이라며 “시민들이 안심하고 마실 수 있는 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위해 현장소통을 강화해 나가겠다”고 다짐했다.