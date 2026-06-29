총 1066가구 대단지 조성…일반분양 540가구

[헤럴드경제=신혜원 기자] BS한양이 경상남도 밀양시에 선보이는 민간참여 공공분양 아파트 ‘밀양 수자인 더퍼스트 1·2단지’가 견본주택 개관 사흘 만에 5000여 명의 인파를 끌어모으며 본격적인 청약 일정에 돌입한다.

29일 분양업계에 따르면 지난 26일 문을 연 ‘밀양 수자인 더퍼스트 1·2단지’ 견본주택에는 주말을 포함한 사흘 동안 청약 자격 요건을 확인하고 유니트를 관람하려는 실수요자들의 발길이 이어졌다.

이 같은 초반 흥행은 밀양에 처음으로 조성되는 공공주택지구의 상징성과 미래가치, 분양가상한제가 적용된 합리적인 분양가가 맞물린 결과로 풀이된다. 최근 공사비 상승 여파로 분양가 오름세가 지속되는 상황에서 55~59㎡(이하 전용면적)는 2억원 중후반대, 74~84㎡는 3억원 초중반대로 책정돼 가격 경쟁력을 갖췄다는 평이다.

단지는 경남 밀양 부북공공주택지구 내 A-1블록(1단지 744가구)과 S-2블록(2단지 322가구) 일원에 총 1066가구 규모의 브랜드 대단지로 조성된다. 이 중 뉴홈 ‘일반형’으로 공급되는 일반분양 물량은 총 540가구다.

단지는 미래첨단소재·부품 기회발전특구로 지정된 ‘밀양 나노융합 국가산업단지’와 인접해 출퇴근이 편리하며, 산단 종사자 중심의 두터운 배후수요를 확보했다. 바로 앞에는 사포초등학교가 위치해 도보 통학이 가능하며 사포로, 미리벌로, 남밀양IC, KTX 밀양역 등을 통해 시내외 이동이 수월하다.

4베이(Bay) 판상형 위주 구조를 적용해 채광과 통풍을 극대화했으며, 드레스룸과 복도·현관 팬트리 등 넉넉한 수납공간을 갖췄다. 일부 가구에서는 밀양강 조망도 가능하다.

청약 일정은 이날 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 7월 1일 2순위 접수를 진행한다. 1단지와 2단지의 당첨자 발표일이 각각 7월 7일과 8일로 달라 두 개 단지 모두 중복 청약이 가능해 당첨 확률을 높일 수 있다. 정당계약은 8월 18일부터 20일까지 3일간 진행된다.

BS한양 관계자는 “합리적인 분양가와 우수한 상품성을 동시에 갖춘 공공분양 단지라는 점에서 오픈 전부터 문의가 많았다”며 “밀양을 대표할 1066세대 규모의 브랜드 대단지 시너지를 누릴 수 있는 만큼 다양한 연령층의 예비 청약자들로부터 높은 관심이 이어지고 있다”고 말했다.

한편 BS한양은 올해 경기 김포와 평택에서 아파트를 공급했다. 김포 풍무역세권 그라센트 2차에 이어 제일건설과 ‘고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지’를 선보였다.