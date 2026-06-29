- 탄소중립·미래에너지 분야 세계적 연구자, 국가 과학기술 정책 리더

[헤럴드경제=구본혁 기자] 배충식 KAIST 기계공학과 교수가 KAIST를 이끌어나갈 새 수장으로 선임됐다.

KAIST 이사회는 29일 서울 양재동 KAIST 김재철AI대학원에서 임시이사회를 열고, 제18대 KAIST 총장으로 배충식 기계공학과 교수를 선임했다고 밝혔다.

배 신임 총장은 교육부 장관 동의와 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 승인을 거쳐 제18대 KAIST 총장으로 최종 확정될 예정이다.

배 신임 총장은 친환경 에너지 및 탄소중립 동력공학 분야 권위자로 통한다. 서울대학교 항공공학과를 졸업하고 영국 임페리얼 칼리지 런던에서 기계공학 박사 학위를 취득했다. 1998년 KAIST에 부임한 이후 기계항공공학부장, 공과대학 학장 등 주요 보직을 역임했다. 최근 에너지·탄소 중립 분야 등에서 탁월한 학문적 성과를 인정받아 한국전력공사 석좌교수로 선정되며 독보적인 교육·연구 역량을 증명해왔다.

특히 국가적 재난 위기 상황에서 ‘코로나대응 과학기술 뉴딜사업단’ 단장을 맡아 과학기술 기반의 위기 대응 체계를 구축하는 데 기여했다. 또한 탄소중립연료기술연구회 회장으로 활동하며 기후위기 대응과 에너지 전환을 위한 미래 동력 기술 정책을 제시해 왔다. 한국공학한림원 정회원, 외교부 과학기술외교자문위원회 기후분과위원장 등을 역임하며 국가 과학기술 정책 수립에도 참여해 왔다.

이 같은 연구 및 정책 활동의 성과를 인정받아 세계자동차학회로부터 한국인 최초로 동력부문 최고 석학회원(SAE Fellow)에 선정됐다. 또한 자동차산업 발전과 국가 경쟁력 강화에 기여한 공로로 대통령 표창과 대한민국 국회 공로상을 받았다.

KAIST는 배 신임 총장이 보유한 에너지·탄소중립 분야의 전문성과 정책 리더십을 바탕으로 미래 융합과학기술 연구를 선도하고, 세계적 연구중심대학으로서의 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 기대하고 있다.

배 신임 총장은 교육부 장관 동의와 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 승인을 거쳐 제18대 KAIST 총장으로 최종 확정될 예정이다.