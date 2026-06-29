국제협회연합 ‘2025년도 국제회의 개최실적 평가’ 국제컨벤션협회 순위도 ‘세계 49위, 아시아 12위’ 글로벌 마이스) 중심도시 입지 세계무대에 증명

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산이 국제협회연합(UIA)이 발표한 ‘2025년도 국제회의 개최 실적 평가’에서 세계 22위, 아시아 7위를 차지하며 글로벌 마이스(MICE) 중심도시 입지를 세계무대에 증명했다.

부산시와 부산관광공사는 29일 이같이 밝히며 “부산은 최근 국제컨벤션협회(ICCA)가 발표한 국제회의 개최 순위에서도 세계 49위, 아시아 12위라는 역대 최고실적을 기록했다”고 전했다.

국제협회연합는 전 세계 NGO 및 정부간 기구 관련통계와 정보를 총괄하는 데이터 분석기관이고, 국제컨벤션협회는 전 세계 마이스 통계 표준을 조사하고 공인하는 세계 최대규모 컨벤션 국제기구다.

이번 성과는 팬데믹 이후 전 세계도시간 경쟁이 뜨거워진 상황 속에서 부산시와 부산관광공사가 유치 기획단계부터 현장조율 및 최종조율에 이르기까지 공동전선을 형성해 고부가가치 국제 대형행사를 부산에 이끄는 데 총력을 기울인 결실이라는 평가다.

부산 마이스 산업 거점인 벡스코(BEXCO)의 첨단 컨벤션 시설, 숙박·쇼핑·문화 등 다양한 시설과의 인프라 연계 시너지도 이번 성과를 견인한 원동력으로 꼽혔다. 시와 공사는 이번 평가 결과를 계기로 향후 고부가가치 정부간 회의 및 대형 국제학술대회 유치를 위해 지역업계 맞춤형 인센티브 지원을 강화할 방침이다.

이정실 부산관광공사 사장은 “부산시 국제회의 유치개최 전담기구로서 전 세계 마이스(MICE) 관계자들이 가장 먼저 찾는 ‘글로벌 허브도시 부산’의 위상을 다지는 데 앞장서겠다”고 다짐했다.

나윤빈 부산시 관광마이스국장은 “세계적으로 공신력 있는 마이스 조사기관들로부터 연이어 우수한 성과를 인정받은 것은 시와 공사, 벡스코, 지역 마이스 업계가 원팀으로 마케팅 활동을 전개해 거둔 성과”라며 “유치 마케팅 전략을 고도화해 부산 마이스 산업의 위상을 높여가겠다”고 말했다.