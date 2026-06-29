NH-아문디운용 전주사무소 개소 농생명, 피지컬AI, 신재생 금융지원

NH농협금융지주가 정부의 ‘5극 3특’ 국가균형성장 정책에 발맞춰 지역 맞춤형 금융 지원에 박차를 가한다.

NH농협금융은 4월 경남 창원에 동남권 항공·해양·방산 종합지원센터를 개소한 데 이어, 두 번째 테마 지역으로 전북을 선정하고 그룹 차원의 종합 지원에 나선다고 29일 밝혔다.

3분기 중 NH-Amundi자산운용 전주사무소 개소와 함께 ‘NH금융허브(가칭)’를 출범할 예정이다. 이를 통해 제3금융중심지 지정을 추진 중인 전북 지역에 금융지원을 본격화한다.

이번 지원은 전북의 주요 산업인 농생명, 피지컬AI, 신재생에너지 업종을 중심으로 이뤄진다. 은행·보험·증권·자산운용·벤처투자 등 그룹 핵심 계열사가 전방위로 협업할 계획이다.

주요 과제로는 ▷(은행) 전북 보증기관 특별출연 등 기업금융 지원 활성화 ▷(손해보험) 기업성 보험 확대 ▷(벤처투자) 혁신기업 발굴 ▷(자산운용) 전주사무소 개소를 통한 계열사 시너지 창출 및 국민연금 사업 참여 활성화 등이 추진된다. 아울러 농협금융만의 농식품기업 지원 프로그램인 ‘K-Food 스케일 업 프로그램’도 가동된다.

이찬우(사진) NH농협금융지주 회장은 “전북은 대한민국 금융의 새로운 거점”이라며 “NH금융허브(가칭)를 통해 계열사 역량을 모아 전북이 핵심 금융·산업 중심지로 도약할 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다”고 강조했다.

한편 NH농협금융은 4월 경남 창원에도 농협금융 해양·항공·방산 종합지원센터를 개소하고 향후 5년간 10조원을 지원할 것이라는 계획을 밝힌 바 있다. 정호원 기자