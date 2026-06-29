운동족·캠핑족 겨냥 휴대성 강화

롯데칠성음료는 스포츠음료 게토레이의 분말 제품 ‘게토레이 파우더 레몬라임향(사진)’을 출시한다고 29일 밝혔다.

최근 헬시플레저 트렌드 확산과 함께 운동 및 야외활동 인구 증가로 스포츠음료도 간편하게 휴대할 수 있는 분말형 제품 수요가 증가하고 있는 점에 착안해 기획된 제품이다.

게토레이 대표 제품에 라임향을 더해 분말 형태로 구현했다. 나트륨, 칼륨, 염소음이온 등 전해질이 함유돼 있어 땀으로 손실된 수분과 전해질을 보충하고 갈증을 해소하는 데에 도움을 준다.

휴대가 간편하도록 포당 35g 용량의 개별 스틱 포장으로 제작됐으며 10포가 한 박스로 구성됐다. 400~500㎖ 물에 1포를 붓고 흔들어 간편하게 섭취할 수 있다.

판매 채널은 칠성몰 등 온라인 쇼핑몰과 대형 마트 등이다.

롯데칠성음료는 건설 현장 근로자의 온열질환 예방을 위해 게토레이 파우더 레몬라임향을 지원할 계획이다. 현재는 롯데건설, SK 에코플랜트, 현대건설, 한화 건설부문 등과 업무협약을 맺고 작업 현장에 부스를 운영하며 각종 음료와 쿨타월, 냉찜질팩 등을 제공해 근로자들의 체온관리를 돕고 있다.

롯데칠성음료 관계자는 “게토레이가 가진 스포츠음료 특징을 바탕으로 소비자 접점을 늘리고 새로운 음용 경험을 제공할 수 있도록 다양한 활동을 이어갈 것”이라고 말했다. 강승연 기자