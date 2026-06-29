[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울특별시의회 김길영 도시계획균형위원장(국민의힘, 강남6)은 지난 25일 열린 제12대 서울특별시의회 국민의힘 교섭단체 대표의원 및 부의장 후보자 선거에서 국민의힘 원내 대표의원 당선자로 선출됐다.

김길영 당선자는 제11대 서울특별시의회 도시계획균형위원회 위원장으로 활동하며 도시계획·주택정책 그리고 서울의 균형발전 분야 등의 주요 현안을 균형감 있게 이끌고 정책 중심의 위원회를 운영해 왔으며 합리적인 조정과 소통을 바탕으로 실효성 있는 정책 대안을 제시하며 의정활동을 이어왔다.

특히, 김 의원은 토지거래허가제 해제를 위한 의정활동에 집중해 왔고 국제교류복합지구 및 창동아레나 개발 등 도시계획 주요 사업의 신속추진과 감사의정원 조성 및 남산 곤돌라 추진, 그리고 공공기여정책, DDP 활성화 등 서울디자인정책과 서울청년정책 등 오세훈 서울시장의 시정에 발맞추어 서울의 ‘글로벌 TOP3’ 도시 도약을 위해 노력했다.

이번 선출은 제12대 서울특별시의회 출범을 앞두고 변화된 의회 환경 속에서 당내 화합을 이끌고 정책 경쟁력을 높일 적임자라는 의원들의 두터운 신뢰와 기대가 반영된 결과로 평가된다.

김 당선자는 당선 소감을 통해 “국민의힘 대표의원이라는 막중한 책임을 맡겨주신 선배·동료 의원 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “오늘의 당선은 개인의 영광이 아니라 국민의힘 의원 모두에게 주어진 책임”이라고 밝혔다.

특히 “국민의힘은 오세훈 시정의 성공을 뒷받침하는 든든한 동반자인 동시에 시민의 눈높이에서 필요한 정책은 적극적으로 협력하고 부족한 부분은 책임 있게 개선을 요구하는 건강한 견제와 협력의 균형을 이루는 책임 있는 원내대표가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.

이어 “의원 여러분의 목소리를 가장 먼저 듣고, 가장 먼저 움직이며, 가장 먼저 책임지는 대표의원이 되겠다”고 다짐했다.

또한 고사성어 ‘동주공제(同舟共濟)’를 인용하며 “운명을 같이 하는 한배를 탄 사람으로써 의원 모두가 서로를 믿고 함께할 때 시민의 기대에 부응할 수 있다”며 “우리의 단합은 시민의 희망이 되고 우리의 성과는 서울의 미래가 될 것”이라고 말했다.

마지막으로 김 당선자는 “저를 믿고 선택해 주신 의원 여러분의 뜻을 잊지 않겠다”며 “겸손하게 소통하고 실무로 증명하며 결과로 보답하겠다. 서울 시민의 더 나은 삶과 서울의 발전을 위해 국민의힘 의원 모두와 함께 서울 시민의 기대에 성과로 보답하겠다”고 밝혔다.

제12대 서울특별시의회 국민의힘 교섭단체 대표의원 당선자 김길영 의원(강남6선거구, 11·12대)은 동국대에서 정책학을 전공해 박사 과정을 수료했고, 한국체육대학교 대학원에서는 스포츠경영을 전공해 박사 학위를 취득했다.

또, 제11대 국민의힘 서울시의회 원내수석부대표(전반기)와 국민의힘 전국청년지방의원협의회 자문위원장, 국민의힘 서울시당 부위원장 겸 대변인을 지냈다. 의회 입성 전에는 국회의원 보좌관(4급 상당)으로 활동했고, 제6대 강남구의원을 역임하기도 했다.