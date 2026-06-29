김치는 살아있는 발효식품이다. 같은 재료로 담가도 어떤 날은 시원한 감칠맛이 깊어지고, 또 어떤 날은 예상보다 신맛이 빨리 올라온다. 집집마다 맛이 다르고, 계절에 따라 풍미가 달라지는 것도 김치만의 매력이다. 오랜 시간 우리는 이러한 변화를 장인의 경험과 손맛, 이른바 ‘감(感)’으로 이해해 왔다.

그러나 산업의 관점에서 바라보면 이러한 차이는 매력이면서도 해결해야 할 과제다. 세계 시장에 김치를 안정적으로 공급하려면 언제, 어디서, 누가 생산하더라도 일정한 품질을 유지할 수 있어야 한다. 전통의 가치를 지키면서도 산업적 신뢰성과 품질 균일성을 확보하는 일이 오늘날 김치 산업의 핵심 과제다. 이제 김치는 전통을 계승하는 데 머무르지 않고 과학기술을 기반으로 새로운 도약을 준비해야 할 시점이다.

세계김치연구소는 이러한 산업 현장의 문제를 해결하기 위해 김치를 과학적으로 이해하고 산업적으로 활용하는 연구를 이어오고 왔다. 대표적인 성과가 김치 발효에 김치유산균을 발효 미생물로 활용하는 기술개발이다. 발효 과정에서 어떤 미생물이 언제 증식하며 어떤 역할을 하는지 구명함으로써, 원하는 맛과 품질을 보다 안정적으로 구현할 수 있는 기반을 마련했다. 경험에 의존하던 발효를 데이터와 과학으로 설명하고 제어할 수 있게 된 것이다. 이는 김치를 전통 발효식품에서 나아가 과학적으로 설계하고 관리하는 미래형 식품으로 발전시키는 중요한 전환점이다.

산업 현장에 직접 적용할 수 있는 실용화 기술 개발도 활발히 이루어지고 있다. 배추 장기저장기술은 계절적 수급 불안을 완화하고 원료 안정성을 높이는 데 기여하고 있다. 절단, 세척, 탈수, 양념 투입 등 제조공정의 자동화는 생산성과 품질 균일성을 높이는 동시에 인력 부족 문제 해결에도 도움을 주는 핵심 기술이다.

또한 과냉각 기반의 장기유통 기술은 김치의 신선도를 장기간 유지할 수 있도록 해 해상 수출 확대의 가능성을 높이고 있다. 이는 물류비 절감 뿐 아니라 해외 소비자들에게 더 높은 품질의 김치를 제공하는 기반이 된다. 김치가 글로벌 식품으로 성장하기 위해서는 맛과 품질뿐 아니라 생산부터 유통까지 전 과정에 걸친 과학적 관리 체계가 필요하다.

김치 유래 미생물 자원의 확보와 활용도 중요하다. 김치에는 다양한 유산균과 기능성 미생물이 존재하며, 이는 식품산업을 넘어 건강기능식품과 바이오산업으로 확장될 가능성을 지닌다. 세계김치연구소는 이를 체계적으로 수집·보존하고, 국제 기준에 부합하는 김치자원은행을 구축해 국가 생물자원 주권 확보에도 기여하고 있다. 김치 미생물 자원은 미래 바이오경제 시대를 준비하는 중요한 국가 자산이 될 것이다.

최근 세계김치연구소가 국가과학기술연구회 연구·경영 통합평가에서 S등급을 달성한 것도 이러한 노력의 결실이다. 이는 단순히 연구성과를 창출한 데 그치지 않고, 산업 현장의 문제를 해결하며, 국가 전략산업 경쟁력 강화에 기여한 성과를 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

이제 김치 산업은 ‘감(感)’의 시대를 넘어 과학의 시대로 나아가야 한다. 발효의 원리를 밝히고, 생산 공정을 고도화하며, 생물자원을 확보하고, 디지털 기술을 접목하는 일은 단순한 기술 개발이 아니다. 이는 대한민국 김치 산업의 미래를 준비하는 전략이다.

전통이 축적한 지혜에 과학기술이 더해질 때, 김치는 세계인이 즐기는 대표 발효식품으로 더욱 성장할 수 있다. 세계김치연구소는 앞으로도 김치 과학의 르네상스를 이끌며 국민의 식탁을 지키고, 대한민국 김치의 글로벌 경쟁력을 높이는 데 최선을 다할 것이다.

민승기 세계김치연구소 글로벌융합연구본부장