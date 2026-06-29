- 차세대 나노소재 BNNT로 에너지 저감 및 탄소중립 앞장

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국원자력연구원은 연구원 창업기업 내일테크놀로지㈜가 2026 아마존 디바이스 기후기술엑셀러레이터(ADCTA) 육성 프로그램에 선정됐다고 29일 밝혔다.

ADCTA는 아마존 디바이스의 탄소 배출 저감에 기여할 수 있는 기술의 통합을 가속화하기 위해 기획된 프로그램으로, 기업의 크기와 관계없이 참여할 수 있는 독보적인 프로그램이다.

올해 전 세계 수백 개 기술기업을 대상으로 서류심사, 발표평가 및 기술진 대면평가 등 단계별 심사를 거쳐 15개 기업을 최종 선정, 국내에서는 내일테크놀로지가 최초로 선정됐다.

내일테크놀로지는 차세대 나노소재로 주목받고 있는 질화붕소나노튜브(BNNT) 합성 및 생산기술을 보유하고 있다.

탄소 대신 질소와 붕소를 사용해 만든 나노튜브인 BNNT는 열전도, 탄성, 강도, 열ㆍ화학 안정성, 우주방사선 차폐 등이 뛰어나며, 반도체·전자부품·에너지·우주항공·바이오 등 다양한 분야에서 활용될 수 있다.

내일테크놀로지는 지난해 소재 강국 일본의 글로벌 기업인 덴카로부터 전략적 투자를 유치하는 등 글로벌 무대에서 진가를 발휘하고 있다. 특히 반도체 패키징용 고방열 필러인 ‘BNNT 코팅 세라믹 클러스터 분말’은 국내외 반도체 및 소재 기업들로부터 성능을 인정받고 있다.

이번 ADCTA 프로그램을 통해 내일테크놀로지는 BNNT 소재 기술이 아마존 디바이스의 소비자 가전 생산에 있어서 에너지 사용과 탄소 발생 저감에 기여하는지 검증할 계획이다.

김재우 내일테크놀로지 대표는 “ADCTA 프로그램을 통해 BNNT 소재가 아마존 디바이스를 시작으로, 가전 산업 전반의 에너지 효율화와 탄소 감축에 기여할 방안을 찾을 것”이라고 밝혔다.