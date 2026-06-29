스테이블코인 결제 매출 기대…디지털 지갑·전자결제 대행도

[헤럴드경제=정찬수 기자] 형지글로벌이 블록체인 전문기업 이큐비알과 차세대 디지털 결제 플랫폼 ‘형지페이’를 구축한다고 29일 밝혔다.

형지글로벌은 지난 26일 인천 송도 형지글로벌패션복합센터에서 이큐비알과 ‘차세대 블록체인 포인트 생태계 조성 및 형지페이 인프라 구축’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식 이후에는 스테이블코인 결제 인프라 구축 시뮬레이션을 진행했다.

협약을 통해 형지글로벌은 블록체인 기반 포인트 파일럿 채널 구축, ‘형지멤버스’ 통합 멤버십 시스템과 블록체인의 실시간 동기화, 형지페이 포인트 디지털 지갑(Wallet) 및 전자결제대행(PG) 시스템 개발에 나선다. 형지 스테이블코인 기반 글로벌 결제 생태계 조성과 외부 제휴 확대도 추진한다.

특히 완성된 시스템은 패션그룹형지가 운영 중인 국내 2000여개 매장을 비롯해 파트너의 글로벌 유통망에서 활용될 전망이다.

이큐비알은 자체 블록체인 플랫폼 ‘EQ Hub’를 기반으로 디지털 지갑·블록체인 포인트·스테이블코인 결제 등 Web3 서비스를 개발·운영하는 블록체인 인프라 전문기업이다. 금융권 및 다양한 산업 분야와 디지털 자산 기반 결제 서비스 구축 협력을 확대하며 관련 기술력을 인정받고 있다.

형지글로벌은 지난해 암호화폐 관련 상표 6건을 특허청에 출원하는 등 스테이블코인 결제 인프라 도입을 준비해왔다. 회사 관계자는 “이큐비알과의 협약은 차세대 결제 패러다임 변화에 대응하기 위한 전략적 출발점”이라며 “블록체인 포인트 인프라를 기반으로 디지털 결제 생태계를 구축할 것”이라고 말했다.