- ‘네이버 메이트’ IT·테크 분야 선정

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국건설기술연구원은 기관 공식 블로그가 네이버 AI 브리핑 누적 인용 수 104만 회를 기록하며 6월 ‘네이버 메이트’ IT·테크 분야에 선정됐다고 밝혔다.

네이버 메이트는 네이버 AI 브리핑 인용수를 중심으로 전문성·신뢰성·이용자 반응 등을 종합 평가해 매월 우수 콘텐츠 창작자를 선정하는 제도다.

건설연 공식 블로그는 2019년 개설 이후 국민 생활과 안전에 직결되는 건설 기술 분야 연구성과를 쉽고 정확하게 전달하는 전문 콘텐츠를 꾸준히 제공하고 있다. 6월 기준 누적 방문자 237만명을 돌파하며 도로·교량 안전, 재난·재해 대응, 스마트 건설 기술 등 다양한 연구성과를 국민의 눈높이에 맞춰 소개하며 과학문화 확산에 기여해 왔다.

특히 최근 AI 기반 검색 서비스 이용이 확대되는 가운데, 건설연 블로그 콘텐츠는 네이버 AI 브리핑에 누적 104만 회 이상 인용되며 연구성과의 전문성과 신뢰성을 인정받았다.

박선규 한국건설연구원장은 “연구원의 전문 지식과 연구성과가 AI 검색을 통해 국민의 일상에 효과적으로 전달되고 있음을 보여주는 의미있는 성과”라며 “건설기술은 국민의 이동과 안전, 삶의 터전과 직결되는 만큼 연구성과가 보다 쉽고 정확하게 전달될 수 있도록 디지털 소통 역량을 계속 높여 나가겠다”고 말했다.