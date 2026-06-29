[헤럴드경제=정석준 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 29일 “축구대표팀의 문제가 홍명보 감독의 문제라고 지적한다면 대한민국 경제 파탄의 근본 원인은 바로 이재명 대통령”이라며 “이제라도 경제 정책을 근본적으로 대전환해야만 한다”고 촉구했다.

장 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 “월드컵 32강 진출에 실패하자 이 대통령이 또 부리나케 글을 올려 ‘무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 뻔하다’고 했다. 이 대통령이 거울을 보면서 본인에게 해야 할 말인 것 같다”며 이같이 밝혔다.

그는 “세계 최고 역량을 갖춘 우리 청년들은 일자리를 못 찾아 전업 자녀 신세가 됐다. 손흥민을 벤치에 앉혀 놓는 것과 다르지 않다”며 “세계 경쟁국들이 구조조정과 노동 개혁에 박차를 가하는데 우리는 노란봉투법(개정 노동조합법)으로 시대에 역행하고 있다. 낡은 전술로 빌드업에 실패한 대표팀 모습과 똑같다”고 말했다.

이어 “뛰어난 선수들 덕분에 국가대표팀 문제가 감춰졌듯 반도체 덕분에 당면한 위기를 덮고 있을 뿐”이라며 “작전 실패가 드러났는데도 감독이 끝내 고집부린다면 감독 교체 외에 다른 해결책은 없다”고 덧붙였다.

아울러 장 대표는 “이 대통령이 또 추경(추가경정예산)을 들고나왔다. AI(인공지능)용 GPU니, 서민 지원이니 이런저런 핑계를 대고 있지만 결국 지지율 폭락하니 현금 풀어서 끌어올리겠다는 것”이라며 “환율이 1540원을 넘나들고 소비자물가 상승률이 3%를 웃도는 상황에 추경으로 돈을 더 풀면 환율은 더 오르고 물가는 더 폭등할 것”이라고 지적했다.

그러면서 “지금은 추경할 때가 아니다. 불이 났으면 소화기를 써야지, 기름을 끼얹어서는 안 된다”며 “추경으로 지지율 끌어올릴 생각 그만하고 진짜 민생 정책을 추진하라”고 말했다.