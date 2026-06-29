전략 구매, 협력사 관리 등 전 과정 AI 접목 하반기 구축 완료 목표…“제조 혁신 새 패러다임”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 코오롱인더스트리가 인공지능(AI) 기반 스마트 구매 플랫폼 구축을 통해 AX(AI 전환)에 속도를 더한다고 29일 밝혔다.

코오롱인더스트리가 구축하는 스마트 구매 플랫폼은 전략 구매, 개발 구매, 협력사 관리, 조달 구매 등 전 과정에 AI가 접목된 것이 특징이다.

우선 원재료 가격 변동에 민감한 화학산업 특성을 고려해 내외부 데이터를 이용해 최적의 구매 전략을 제시하고, 개발 단계부터 공급망 관점에서 의사결정을 지원한다. 여기에 독립적으로 의사결정하는 에이전틱 AI를 활용해 조달 프로세스를 자동화하고, 협력사 성과 및 역량 평가, 리스크 분석도 실시간으로 진행한다.

또 신제품 개발 단계에서부터 최적의 소재와 공급사를 선정하고 원가를 체계적으로 관리할 수 있는 개발구매 체계도 함께 강화한다. 원재료 변경이 필요한 경우 AI를 활용해 대체 원료를 신속하게 검색하고, 시뮬레이션을 통해 예상 재료비를 산출할 수 있어 제품과 가격 모두에서 경쟁력을 제고할 수 있을 것으로 기대된다.

차세대 구매 플랫폼은 올해 하반기 내 구축 완료가 목표다. 코오롱인더스트리는 허성 사장이 취임 이래 경영 핵심으로 강조해온 AX를 고도화한다는 방침이다.

코오롱인더스트리 관계자는 “AI는 더 이상 개별 업무를 지원하는 도구가 아니라 일하는 방식의 혁신과 지속 가능한 성장을 견인하는 동력으로 자리매김하고 있다”며 “코오롱인더스트리는 AX를 중심으로 연구·개발(R&D), 구매, 공급망 관리(SCM), 생산, 품질, 물류를 하나의 데이터 기반 가치 사슬로 연결하여 제조 혁신의 새로운 패러다임을 만들어갈 것”이라 말했다.