수질 측정망·중점관리 저수지 확대…녹조 조기 감시체계 강화

진단 센서·인공지능(AI) 예측 활용해 깨끗한 농업용수 공급 추진

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]한국농어촌공사(사장 김인중)는 기후에너지환경부의 ‘제1차 녹조계절관리제’ 시행에 맞춰 녹조 관리대책을 강화하고, 깨끗한 농업용수 공급을 위한 선제 대응에 나선다고 29일 밝혔다.

최근 기후변화와 이상고온으로 녹조 발생 가능성이 커지고 있다. 기후에너지환경부에 따르면, 조류경보제 운영 결과 전국 29개 측정지점 중 조류경보가 발령된 지점은 2023년 7개소에서 2024년 14개소로 늘었다. 조류경보 발령 일수도 같은 기간 530일에서 882일로 증가했다. 이에 기후에너지환경부는 녹조의 근원적 예방과 국민 건강 보호를 위해 ‘제1차 녹조계절관리제(5.15.~10.15)’를 시행하고 있다.

공사는 ‘녹조계절관리제’에 발맞춰 농업용수 수질 관리 체계를 ‘과학 기반 선제 관리 체계’로 전환하고, 농어민과 국민이 안심할 수 있는 농업용수 공급 기반을 강화할 방침이다.

■ 수질 측정망·중점관리 저수지 확대…녹조 조기 감시 강화

깨끗한 농업용수 공급을 목표로 더욱 촘촘한 녹조 감시체계를 가동한다. 공사는 정기적인 수질 모니터링을 위해 운영 중인 ‘농업용수 수질 측정망’의 조사 주기를 2023년 연 4회에서 연 7회로 늘렸다. 조사 대상도 2025년 975개소에서 1,053개소로 확대해 점검 체계를 강화했다.

녹조 발생 가능성이 큰 여름철에는 집중 관리를 추진하고 있다. 지난해 356개소였던 중점관리 저수지를 올해 369개소로 확대했으며, 수상·레저활동 등 친수 활동이 이뤄지는 저수지도 관리대상에 포함했다. 아울러 5월부터 9월까지를 ‘녹조 예찰 강화 기간’으로 지정하고, 중점관리 저수지를 대상으로 월 2회 이상 현장점검을 시행해 실효성 있는 녹조 예방을 추진할 계획이다.

■ 진단 센서, 인공지능 기술 도입…녹조 감지 체계 과학화

녹조 감지 기술을 고도화해 눈에 보이지 않는 초기 녹조 징후를 포착하는 과학적 모니터링 체계를 가동한다. 공사는 올해 현장에서 녹조 상태를 즉시 확인할 수 있는 ‘녹조진단센서’를 도입했다. 기존 수질검사는 클로로필(Chl-a)* 측정을 위해 시료 채취부터 실험실 분석까지 2~3주가량 소요돼 즉각적인 대응에 한계가 있었다. 이제 휴대용 진단 센서를 활용해 육안으로 확인하기 어려운 초기 녹조까지 신속하게 감지하고, 실효성 있는 방제 작업에 착수할 수 있게 됐다.

* 클로로필: 녹조를 일으키는 조류(식물플랑크톤)의 양을 측정하는 핵심 지표

인공지능 기반 예측도 병행한다. 과거 수질 데이터와 기상자료를 학습한 ‘인공지능 수질 예측 시스템’을 통해 녹조 발생이 우려되는 저수지를 사전에 판별하고, 시설 담당자에게 알려 신속한 대응을 지원하고 있다.

■ 신속한 방제 조치와 독소조사로 농업용수 안전성 확보

녹조가 발생하면 발생 수준에 따라 단계별 대응을 시행한다. 공사는 녹조 발생 정도를 4단계*로 구분해 관리하고 있으며, 단계에 따라 녹조 제거제 살포, 녹조차단막 설치, 녹조 제거선 운영 등을 시행한다. 올해 5월까지 관리 기준을 초과한 12개 저수지에 대해서는 방제를 완료했다.

* 관심(클로로필 35mg/㎥ 이하), 주의(35~69mg/㎥), 경계(70~99mg/㎥), 심각(100mg/㎥ 이상)

아울러 클로로필(Chl-a)이 70mg/㎥ 이상으로 관측돼 경계수준에 이르면 녹조독소 조사를 시행한다. 용수원인 저수지부터 농경지까지 용수 공급 전 과정에 대한 조사를 통해 농업용수의 안전성을 관리할 방침이다.

공사는 ‘과학 기반 선제 관리 체계’를 강화하는 한편, 관련 기술도 계속 고도화할 계획이다. 인공위성 관측 데이터를 활용한 녹조 예측모델을 개발해 ‘인공지능 수질 예측 시스템’을 개선한다. 또한, ‘신기술·신공법 설명회’를 통해 민간의 우수기술을 발굴·도입하고, 관계기관과 협력해 녹조 저감 기술의 안전성과 효과성을 검증해 나갈 계획이다.

최현수 한국농어촌공사 수자원관리이사는 “이상기후로 녹조 발생이 증가하는 상황에서 농업용수 수질 관리는 농어민의 생업과 국민의 먹거리에 직결되는 중요한 과제”라며, “과학기술 기반의 선제 관리 체계를 바탕으로 깨끗한 농업용수를 공급하겠다”라고 강조했다.