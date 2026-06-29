암세포 ‘면역 회피’ 차단하는 먹는 항암제 개발 나서

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주과학기술원은 생명과학과 김용철 교수가 대구경북첨단의료산업진흥재단 박사와 공동으로 제안한 면역항암제 개발 과제가 2026년도 제1차 국가신약개발사업 ‘신약 기반 확충 연구(유효물질 단계)’ 부문에 최종 선정됐다고 29일 밝혔다.

‘국가신약개발사업’은 국내 제약·바이오산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 시작된 범부처 국가 R&D 사업이다. 2021년부터 10년간 국내 신약개발 R&D 생태계 강화, 글로벌 실용화 성과 창출, 보건 의료분야의 공익적 성과 창출을 목표로 신약 개발의 전주기 단계를 지원한다.

공동 연구팀은 2026년 4월부터 2029년 3월까지 3년간 신약 개발로 이어질 수 있는 ‘CD73 표적 저분자 후보물질’ 확보에 나선다.

연구팀은 암세포 표면 효소인 ‘CD73*’의 활성을 억제해 면역 억제 물질인 아데노신 생성을 줄이고, 면역세포가 암세포를 보다 효과적으로 공격하는 면역항암제 개발을 추진할 계획이다.

이번 연구에서 GIST는 의약화학 및 구조 기반 신약 설계 역량을 바탕으로 초기 후보물질 발굴을 수행하고, K-MEDI hub는 신약개발 지원 인프라를 활용해 효능 및 작용 기전 검증을 담당한다.

GIST 생명과학과 김용철 교수(주관연구책임자)는 “CD73-아데노신 경로는 면역항암제 개발을 위한 검증된 기전으로 알려져 있다”며 “이번 연구 과제는 이러한 검증된 기전을 표적으로 의학적 미충족 수요가 큰 경구투여 면역항암제 신약후보물질 확보를 목표로 하고 있다”고 밝혔다.